Движение по части Крымского моста, атакованного ВСУ в июле, запустят 15 сентября — Хуснуллин

Движение по участку Крымского моста, который восстанавливают после атаки на него 17 июля, могут запустить уже 15 сентября.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем», — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

В ночь на 17 июля 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Согласно информации Национального антитеррористического комитета, мост был атакован двумя украинскими надводными дронами. Погибли два жителя Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Опоры моста не пострадали, железнодорожное сообщение возобновили утром 17 июля, а на следующий день в реверсивном режиме по одной полосе запустили движение автотранспорта. Сейчас движение по мосту периодически прерывается.

По словам Хуснуллина, восстановить двустороннее движение машин по одной стороне моста предварительно планируется к 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Стоимость ремонта оценивается в 1-1,3 млрд руб.