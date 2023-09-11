Эксперт: «отскок инвалют может быть уже завершен»

Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, пиковые точки ослабления курса рубля позади. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что уже в ближайшие месяцы на рынке сформируется избыток валюты на фоне действия целого ряда факторов.

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«В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», - ответил Максим Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.

Ранее Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.

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Тем временем спрос на рубли в самом деле растет. Так, врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в рамках ВЭФ отметил, что доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%. «В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идут в недружественных валютах, но в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети», — отметил Руслан Давыдов РИА Новости.

Прогнозы – в довольно широком диапазоне

«Я согласен с высказыванием Руслана Давыдова относительно того, что доля рубля в экспорте российской продукции растет, – говорит, в свою очередь, Алексей Порошин, экономист, генеральный директор АО "Первая Группа". – Но по нашим оценкам, она составляет сейчас порядка 40%. Экспортеры стали прописывать в контрактах расчеты в рублях, тем самым снижая свои риски прежде всего в трансграничных платежах (потому что доллар практически не поступает в Россию) и заставляя партнеров покупать рубль. По корсчетам российская валюта более удобно заходит в Россию. Также мы понимаем, что большая часть экспортной выручки заходит на территорию России через платежных агентов в рублевом эквиваленте».

Поэтому действительно доля платежей в рублях в структуре экспорта растет, повторяет эксперт. Важно еще и то, отмечает Алексей Порошин, что торговое финансирование для поддержки экспортеров выдается банками в рублях, а не в долларах или евро, как раньше. Поэтому все российские экспортеры теперь подписывают договоры с расчетами в рублях.

Кстати, в импорте, по оценке Порошина, доля рубля значительно меньше – менее 30%. И это оправданно, уверен он. Импортеры не хотят переходить на рубли, потому что он нестабилен. На текущий момент часть контрактов заключается в долларах, часть через платежных агентов, когда импортер оплачивает в рублях, а на другой стороне оплата по контракту производится в долларах или евро.



«Сигнал Максима Орешкина относительно прохождения пиков по курсу рубля, полностью соответствует нашему базовому прогнозу – курс 92,5 руб. за доллар на конец 3 кв. и 95,5 руб. на конец 2023 года. Мы ждем сохранения курса в текущем диапазоне 90-100 руб. за доллар почти до конца 2024 года», – отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

По его мнению, курсовой стабилизации будет способствовать закрепление высоких цен на нефть и постепенный рост экспортной выручки, прекращение роста импорта на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, а также постепенной бюджетной консолидации. Кроме того, в перспективе двух месяцев в банке не исключают умеренного укрепления рубля, на фоне необходимости уплаты крупным бизнесом разового чрезвычайного налога.



В самом деле, полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич, те локальные максимумы, которые были установлены основными мировыми валютами в августе, могут продолжительное время оставаться непреодоленными. Сейчас есть несколько факторов, которые поддержат рубль и будут способствовать его стабилизации и восстановлению.

В частности, по мнению аналитика, поддержку рублю будет оказывать жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка, которая способствует снижению спроса на импорт и, соответственно, спроса на иностранные валюты со стороны импортеров. Плюс к этому, наблюдается улучшение ситуации на товарных рынках, что в дальнейшем приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению рублю.

В результате действия этих факторов изменится баланс спроса и предложения, который в последнее время приводил к росту основных мировых валют по отношению к рублю, уверен Богдан Зварич. Если же говорить о конкретных значения, то, предполагает эксперт, под действиями данных факторов пара доллар/рубль может отступить в диапазон 90 – 95 рублей и даже протестировать его нижнюю границу.

С оценками в общем согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, экспорт должен увеличиться, что означает рост предложения валюты на рынке, а импорт сократится и спрос на валюту уменьшится. К тому же ЦБ с 14 сентября почти в 10 раз временно увеличит объем продажи юаней. И в эту пятницу регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку.

«Да и технически отскок инвалют может быть уже завершен, и доллар из области 98-97 рискует значительно просесть. По совокупности факторов, пик ослабления рубля, действительно, может быть уже и пройден. Без шоков и черных лебедей в перспективе сентября не удивимся движению инвалют на минимумы августа», – отмечает Михаил Зельцер.