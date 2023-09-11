Эксперт: «отскок инвалют может быть уже завершен»

Валюта будет в гости к нам
Как заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, пиковые точки ослабления курса рубля позади. В интервью «Интерфаксу» он отметил, что уже в ближайшие месяцы на рынке сформируется избыток валюты на фоне действия целого ряда факторов.
«В ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», - ответил Максим Орешкин на вопрос об ожиданиях относительно развития ситуации на валютном рынке.
Ранее Банк России на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. Зампред Банка России Алексей Заботкин 5 сентября в беседе с журналистами отметил, что проинфляционные риски остаются значительными, и ЦБ не исключает очередного повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября.
Тем временем спрос на рубли в самом деле растет. Так, врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в рамках ВЭФ отметил, что доля рубля в расчетах за российский экспорт превысила 50%. «В структуре товарооборота у нас, конечно, доля рубля очень сильно растет. Например, в экспорте расчеты в рублях уже превысили половину. В импорте расчеты по-прежнему в основном идут в недружественных валютах, но в целом в обороте торговли в рублях расчеты составляют уже более трети», — отметил Руслан Давыдов РИА Новости.
Прогнозы – в довольно широком диапазоне
«Я согласен с высказыванием Руслана Давыдова относительно того, что доля рубля в экспорте российской продукции растет, – говорит, в свою очередь, Алексей Порошин, экономист, генеральный директор АО "Первая Группа". – Но по нашим оценкам, она составляет сейчас порядка 40%. Экспортеры стали прописывать в контрактах расчеты в рублях, тем самым снижая свои риски прежде всего в трансграничных платежах (потому что доллар практически не поступает в Россию) и заставляя партнеров покупать рубль. По корсчетам российская валюта более удобно заходит в Россию. Также мы понимаем, что большая часть экспортной выручки заходит на территорию России через платежных агентов в рублевом эквиваленте».
Поэтому действительно доля платежей в рублях в структуре экспорта растет, повторяет эксперт. Важно еще и то, отмечает Алексей Порошин, что торговое финансирование для поддержки экспортеров выдается банками в рублях, а не в долларах или евро, как раньше. Поэтому все российские экспортеры теперь подписывают договоры с расчетами в рублях.
Кстати, в импорте, по оценке Порошина, доля рубля значительно меньше – менее 30%. И это оправданно, уверен он. Импортеры не хотят переходить на рубли, потому что он нестабилен. На текущий момент часть контрактов заключается в долларах, часть через платежных агентов, когда импортер оплачивает в рублях, а на другой стороне оплата по контракту производится в долларах или евро.
«Сигнал Максима Орешкина относительно прохождения пиков по курсу рубля, полностью соответствует нашему базовому прогнозу – курс 92,5 руб. за доллар на конец 3 кв. и 95,5 руб. на конец 2023 года. Мы ждем сохранения курса в текущем диапазоне 90-100 руб. за доллар почти до конца 2024 года», – отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
По его мнению, курсовой стабилизации будет способствовать закрепление высоких цен на нефть и постепенный рост экспортной выручки, прекращение роста импорта на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, а также постепенной бюджетной консолидации. Кроме того, в перспективе двух месяцев в банке не исключают умеренного укрепления рубля, на фоне необходимости уплаты крупным бизнесом разового чрезвычайного налога.
В самом деле, полагает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич, те локальные максимумы, которые были установлены основными мировыми валютами в августе, могут продолжительное время оставаться непреодоленными. Сейчас есть несколько факторов, которые поддержат рубль и будут способствовать его стабилизации и восстановлению.
В частности, по мнению аналитика, поддержку рублю будет оказывать жесткая денежно-кредитная политика российского Центробанка, которая способствует снижению спроса на импорт и, соответственно, спроса на иностранные валюты со стороны импортеров. Плюс к этому, наблюдается улучшение ситуации на товарных рынках, что в дальнейшем приведет к росту предложения иностранной валюты на рынке и, соответственно, будет способствовать восстановлению рублю.
В результате действия этих факторов изменится баланс спроса и предложения, который в последнее время приводил к росту основных мировых валют по отношению к рублю, уверен Богдан Зварич. Если же говорить о конкретных значения, то, предполагает эксперт, под действиями данных факторов пара доллар/рубль может отступить в диапазон 90 – 95 рублей и даже протестировать его нижнюю границу.
С оценками в общем согласен и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его мнению, экспорт должен увеличиться, что означает рост предложения валюты на рынке, а импорт сократится и спрос на валюту уменьшится. К тому же ЦБ с 14 сентября почти в 10 раз временно увеличит объем продажи юаней. И в эту пятницу регулятор, видимо, вновь повысит ключевую ставку.
«Да и технически отскок инвалют может быть уже завершен, и доллар из области 98-97 рискует значительно просесть. По совокупности факторов, пик ослабления рубля, действительно, может быть уже и пройден. Без шоков и черных лебедей в перспективе сентября не удивимся движению инвалют на минимумы августа», – отмечает Михаил Зельцер.