«Это конкретный плевок»: Медведев оценил запрет ЕС на ввоз вещей из России

Решение Евросоюза по запрету на ввоз из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей личного пользования зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «конкретным плевком» в лицо каждому россиянину. В своем Telegram-канале он предложил в ответ на это приостановить дипотношения с ЕС.

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«Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Этакие Шариковы, полуживотные с плохой наследственностью. Как там у Булгакова: "Вы стоите на самой низшей ступени развития, – перекричал Филипп Филиппович, – вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные". И это решение – явно не кара для "преступного агрессивного режима в Кремле". Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ считает, что вводить ответные ограничения для граждан ЕС за это не надо, так как «мы не расисты». Гораздо лучше было бы, по его мнению, «просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС, и вывести дипперсонал в нашу страну». Эти действия, как он думает, напугали бы европейских чиновников, так как «посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями».

Как следует из разъяснений Еврокомиссии от 8 сентября, из России в Евросоюз запрещается ввоз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В список входят автомобили с общим числом мест менее 10, независимо от того, является их использование частным или коммерческим, а также обширный перечень вещей от мобильных телефонов, аудио- и видеозаписывающих устройств, до чемоданов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.

