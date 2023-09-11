Забастовка на СПГ-заводах в Австралии вошла в новую фазу

Сотрудники предприятий Chevron в Австралии, которые обеспечивают около 7% выпуска мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ), все же начали забастовку. И хотя остановка производства пока носит точечных характер, газовый рынок отреагировал на новости скачком цен: в Европе по итогам прошлой недели он составил 12%.

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Пока частичные забастовки включают остановку раб оты и запреты на сверхурочную работу. Члены «Оффшорного альянса», объединяющего два ключевых профсоюза, заявили, что планируют полностью прекратить работу на две недели, начиная с 14 сентября, если соглашение с работодателем не будет достигнуто.

При этом положение может ухудшиться еще больше. Компания Chevron, как заявил профсоюз, на фоне забастовки намерена мерена уволить ряд сотрудников завода..

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Том Марзек-Мансер из консалтинговой компании ICIS в области энергетики сообщил Financial Times что двухнедельная забастовка «выведет с рынка около 1 млн тонн СПГ», добавив: «Даже в ситуации, когда Европа вступает в зиму с очень большими запасами, это потенциальное сокращение поставок ужесточает ситуацию на сбалансированном мировом рынке газа».

Впрочем, рост цен на природный газ был ограничен прогнозами более низких, чем обычно, температур в США, что уменьшит интенсивность работы кондиционеров. Запасы природного газа в США на 1 сентября были на 7,6% выше их 5-летнего сезонного среднего значения. В Европе же по состоянию на 5 сентября хранилища газа были заполнены на 92%, что значительно превышает 5-летний сезонный средний показатель 82% для этого времени года.

В минувшую пятницу цены на газ в Европе снова подскакивали выше 400 долл./1 тыс. куб. м на фоне новостей о срыве переговоров по зарплате между рабочими и руководством СПГ-заводов Chevron в Австралии, подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. В итоге заводы могут встать до конца сентября.

Ранее аналогичная ситуация была на заводах другого производителя СПГ в Австралии — Woodside Energy. Тогда этой компании удалось договориться с работниками и профсоюзами, отмечает эксперт. Но на заводах Chevron стороны не могут прийти к консенсусу по вопросам оплаты и условий труда. Перерывы в работе заводов до 11 часов продлятся до 14 сентября, а если спор не урегулируют, то забастовка может продлиться до 29 сентября. Все это приводит к увеличению мировой конкуренции за СПГ и, соответственно, к росту цен на газ в Европе и на СПГ - в Азии.

Пока же цена на газ в Европе стабилизировалась на уровнях в районе 400 долларов за тысячу кубометров, что и подтверждает среднесрочную боковую тенденцию, длящуюся с апреля текущего года, указывает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. По его мнению, несмотря на достаточно высокую внутридневную волатильность (от 3% до 7%) которая обусловлена новостным фоном, до конца года цены на газ существенно не поменяются. Хранилища в Евросоюзе заполнены более чем на 93% и увеличения ажиотажного спроса в ближайший месяц, он не ожидает.

«Безусловно, с наступлением зимы, более существенную роль будет играть климатический фактор, но и здесь вряд ли мы увидим какие-либо сюрпризы. Что касается частичной забастовки газовиков компании Chevron в Австралии, то на глобальный европейский рынок это существенно не повлияет», – заключает аналитик.

