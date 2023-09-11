Германия топит еврозону

В ведомстве Урсулы фон дер Ляйен снизили прогноз по итогам 2023 и 2024 годов. В Еврокомиссии (ЕК) также уверены, что двадцатку стран с единой валютой - евро тормозит главная экономика Европы – Германия. ВВП еврозоны вырастет в 2023 году на 0,8% (в предыдущем прогнозе – 1,1%). Снизили в ЕК прогноз и на 24-й год – тоже на три десятых процента, до 1,3%. Кстати, прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, еще менее оптимистичен. Они ожидают снижения роста экономики еврозоны в текущем году до 0,6%, а в следующем – до 0,8%.
Авторы предыдущего прогноза полагали, что экономика Германии в 2023 году немного вырастет, сейчас же ей предсказывают спад в 0,4%. К слову, еще более резкое снижение у Нидерландов, которая, правда, все же останется в синей зоне: 1,8% полгода назад и 0,5% сейчас. В 2024 году темпы роста увеличатся до 1%. На противоположном полюсе еврозоны еще две крупные европейские экономики, которые вырастут в два ближайших года: Франция (1% в 2023 и 1,2% в 24-м) и Испания (2,2% в 2023 и 1,9% в 24-м). Именно они в основном и помогли зоне единой европейской валюты выйти в плюс.
Не утешает и прогноз ЕК по инфляции, которая останется в еврозоне высокой и не опустится до 2%, объявленных Еврокомиссией и ЕЦБ до сих пор недостижимым целевым рубежом: 5,6% в 2023 году и 2,9% в 24-м.
Руководство ЕЦБ, которое соберется на этой неделе для принятия решения по учетной ставке, будет, конечно, ориентироваться на прогноз ЕК.
«Низкие темпы роста в Евросоюзе продлятся и в 2024 год,- говорится в заявлении ЕК.- Последствия жесткой монетарной политики продолжат сдерживать экономическую активность».
Еврозоне удалось избежать рецессии, но она находится под мощным давлением высоких (по сравнению в допандемийными годами) цен на энергоносители, резкого роста стоимости заимствований и снижающегося спроса на экспортных рынках, главным образом, в Китае.
На прошлой неделе Eurostat опубликовал данные по второму кварталу, согласно которым в апреле-июне экономика зоны единой валюты едва заметно подросла. Индекс деловой активности позволяет уже сейчас предсказать, что третий квартал будет очень трудным как для производственного сектора Европы, так и для сектора услуг.
Особенно заметны проблемы, с которой столкнулась еврозона, на примере Германии, экономику которой особенно сильно тормозят проблемы производственного сектора. Немецкой экономике удалось выйти из зимней рецессии, но не за счет роста, а за счет отсутствия падения, т.е. она топталась на одном месте. Во втором квартале показатели тоже не показали роста, а в третьем, по прогнозу Кильского института экономики, ожидается спад на 0,3%.
«Конечно, состояние экономики Германии влияет на другие страны,- согласился на пресс-конференции еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.- Если крупнейшая экономика союза в минусе, пусть и в маленьком, это влияет на всех».