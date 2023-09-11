Германия топит еврозону

В ведомстве Урсулы фон дер Ляйен снизили прогноз по итогам 2023 и 2024 годов. В Еврокомиссии (ЕК) также уверены, что двадцатку стран с единой валютой - евро тормозит главная экономика Европы – Германия. ВВП еврозоны вырастет в 2023 году на 0,8% (в предыдущем прогнозе – 1,1%). Снизили в ЕК прогноз и на 24-й год – тоже на три десятых процента, до 1,3%. Кстати, прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg, еще менее оптимистичен. Они ожидают снижения роста экономики еврозоны в текущем году до 0,6%, а в следующем – до 0,8%.

Авторы предыдущего прогноза полагали, что экономика Германии в 2023 году немного вырастет, сейчас же ей предсказывают спад в 0,4%. К слову, еще более резкое снижение у Нидерландов, которая, правда, все же останется в синей зоне: 1,8% полгода назад и 0,5% сейчас. В 2024 году темпы роста увеличатся до 1%. На противоположном полюсе еврозоны еще две крупные европейские экономики, которые вырастут в два ближайших года: Франция (1% в 2023 и 1,2% в 24-м) и Испания (2,2% в 2023 и 1,9% в 24-м). Именно они в основном и помогли зоне единой европейской валюты выйти в плюс.