Экономисты все чаще говорят о том, что экономические болезни Германии настолько сильны и запущены, что они, скорее всего, затянут едва вырвавшуюся из рецессии первую экономику Европы обратно в спад. Bloomberg сообщает о прогнозе снижения ВВП ФРГ в третьем квартале на 0,1%. Ранее экономисты говорили о стагнации в июле-сентябре.

Экономисты спорят о причинах проблем немецкой экономики, последние пару десятилетий служившей мотором европейской экономики и неоднократно вытягивавшей ее из неприятностей в последние годы. Большинство называют главными причинами бедственного положения экономики Германии, дающими основания сейчас все чаще называть ее «больным человеком Европы», низкий спрос в Китае, неожиданно для многих, включая, в первую очередь, немцев, ставшую главным торговым партнером ФРГ; и окончательно так и не закончившийся, по мнению большинства экспертов, энергетический кризис. Этот кризис больнее всего среди крупных европейских экономик ударил именно по Германии ввиду ее глубокой зависимости от дешевого трубного газа из России, от которого Берлин отказался после 24 февраля 2022 года. Напомним, дешевые российские энергоносители и, в первую очередь, газ в значительной мере помогли Германии стать первой экономикой континента.