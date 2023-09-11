В третьем квартале Германию ждет снова спад

Экономисты все чаще говорят о том, что экономические болезни Германии настолько сильны и запущены, что они, скорее всего, затянут едва вырвавшуюся из рецессии первую экономику Европы обратно в спад. Bloomberg сообщает о прогнозе снижения ВВП ФРГ в третьем квартале на 0,1%. Ранее экономисты говорили о стагнации в июле-сентябре.
Экономисты спорят о причинах проблем немецкой экономики, последние пару десятилетий служившей мотором европейской экономики и неоднократно вытягивавшей ее из неприятностей в последние годы. Большинство называют главными причинами бедственного положения экономики Германии, дающими основания сейчас все чаще называть ее «больным человеком Европы», низкий спрос в Китае, неожиданно для многих, включая, в первую очередь, немцев, ставшую главным торговым партнером ФРГ; и окончательно так и не закончившийся, по мнению большинства экспертов, энергетический кризис. Этот кризис больнее всего среди крупных европейских экономик ударил именно по Германии ввиду ее глубокой зависимости от дешевого трубного газа из России, от которого Берлин отказался после 24 февраля 2022 года. Напомним, дешевые российские энергоносители и, в первую очередь, газ в значительной мере помогли Германии стать первой экономикой континента.
Глава немецкого центробанка - Bundesbank Йохами Нагель на прошлой неделе не очень убедительно попытался опровергнуть, несомненно, обидный для такой страны, как Германия, титул «больного человека Европы», которым, ее, кстати, награждают уже второй раз после четвертьвекового перерыва. Он прокомментировал состояние экономики ФРГ и ответил на вопросы накануне появления очередной порции негативных сообщений, свидетельствующих о том, что третий квартал начался с крупнейшего после коронавирусной пандемии месячного снижения количества новых фабричных заказов. Затем были опубликованы не менее негативные данные – о снижении в июле и всего промышленного производства, главного мотора немецкой экономики. Если раньше Германия вытягивала из кризисов всю Европу, то сейчас она, напротив, тянет ее в рецессию. Последние уточненные данные по второму кварталу еврозоны, вышедшие в конце прошлой недели, свидетельствуют о глубоких проблемах в экономике всей зоны единой валюты – ВВП зоны вырос на 0,1%, т.е. чисто номинально.
На этой неделе руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) рассмотрит вопрос учетной ставки. Не исключено, что Кристин Лагард с помощниками решит взять паузу. Очевидно, решение будет приниматься в последний момент на основе самых последних экономических данных в том числе и перечисленных выше экономических новостей. Оптимисты указывают на то, что экономисты прогнозируют немецкой экономики умеренный спад. Однако число пессимистичных прогнозов быстро растет. Например, группа экономистов во главе Хольгером Шмидингом из Berenberg ожидает снижения ВВП на 0,5%, за которым последует еще одно снижение, хотя и менее сильное – на 0,2%, что будет означать возвращение рецессии, из которой Германия вышла в начале этого года благодаря лишь техническим тонкостям определения рецессии, а не достижениям экономики.
«Снижение глобального промышленного производства сильно ударило Германию,- говорится в исследовании.- В отличие от Германии большинство европейских стран, столкнувшихся со схожими вызовами и проблемами, переносят их неплохо. Относительно, конечно…».