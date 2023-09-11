Индийские эксперты объяснили, почему мировое большинство поддержало Россию

Видеомост прошел на следующий после саммита день – в понедельник 11 сентября. Площадкой в Москве стал международный мультимедийный пресс-центр РИА Новости.

Статья по теме: «Безусловный успех»: Лавров подвел итоги саммита G20

Главный редактор издания «Современная индийская политика и экономика», профессор Ашвани Махаджан объяснил позицию Индии на саммите по отношению к конфликту между Россией и Украиной.

«Этот саммит имел особое значение для развивающихся стран, которые страдают от инфляции. В прошлом США пытались навязывать всему миру свою экономическую повестку, но американские рецепты не помогали развивающимся странам, которые составляют большинство человечества. Индия, как председатель двадцатки, решила сыграть свою роль и продвинуть свои идеи. Поэтому в итоговом документе нет осуждения России. Мы хотим налаживать сотрудничество, а не осуждать кого-то. И другие страны глобального Юга поддержали Индию в этом вопросе, а значит и поддержали и Россию», - сказал профессор.

По словам ученого, саммит решил обсуждать экономические вопросы, а не геополитические споры. Поэтому в декларации говорится о необходимости создания или реформирования многосторонних финансовых организаций, о том, что ВТО должна учитывать интересы развивающихся стран глобального Юга.

«Часто западные страны пытались нам навязать свой взгляд на финансовый мир, и нам это было не выгодно. Мы испытывали давление со стороны Запада, и это сдерживало развитие наших стран, – говорит профессор Ашвани Махаджан. – Сейчас ситуация меняется. Мы на саммите задавали вопрос: где же те самые $100 млрд, которые обещали развивающимся странам на борьбу с изменениями климата»?

Тему климатических миллиардов с российской стороны продолжила директор Института исследований международных экономических отношений, профессор департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория Перская.

«Эти средства развивающиеся страны должны были получить еще в 2020 году, но западные финансисты решили, что таким деньгам можно найти ”лучшее применение”. На саммите было отмечено: для того, чтобы преодолеть эрозию почв и добиться к 2050 году энергетического перехода, при котором выбросы в атмосферу приблизятся к нулю градусов, миру в целом понадобится $4 трлн, выделять которые следует уже сейчас», - резюмировала профессор.

Экс-декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру (Нью-Дели), профессор Анурадха Ченой, считает, что на саммите глобальный Юг одержал важную победу над коллективным Западом.

«Коллективный Юг заявил, что не будет больше терпеть давление, Индия и партнеры по БРИКС не позволили коллективному Западу командовать собой. И это – очень большое, глобальное изменение в мире, свидетелем которого мы стали. Коллективному Западу не удалось навязать свою точку зрения, и это – историческое событие», – сказала Анурадха Ченой.

Она также добавила, что Индия будет воспринимать, как нарушение прав человека, западные санкции против какой-либо страны, и вторичные санкции против тех, кто поддерживает эту страну.