«Интеррос» поддержал исследование стратегий развития Камчатского края

В рамках Восточного экономического форума общественности был представлен цифровой проект развития Камчатского края. Это интерактивная игра, созданная при поддержке группы «Интеррос», командой камчатских ученых в сотрудничестве с Институтом Стратегических Коммуникаций и Социальных проектов («Инстратком») и музеем вулканов «Вулканариум», что находится в Петропавловске-Камчатском.

Расставляя на интерактивной карте региона различные объекты – промышленные предприятия, туристические комплексы, жилые кварталы – игрок сразу видит, как они влияют друг на друга и окружающую среду, сопрягаются с ней и между собой. Выигрывает тот, кто сумеет расположить все объекты так, чтобы создался оптимальный баланс между такими показателями как «экономика», «экологичность» и «настроение», то есть отношение жителей к созданной пользователем инфраструктуре.

Так как это пилотный проект, на данном этапе карта представляет пользователям общие баллы за прохождение интерактивного этапа, а также общие рекомендации по ответственному бизнесу в регионе. В будущем на платформе будут отражены конкретные показатели влияния каждого объекта на благосостояние и экологию региона.

Пока оценка объектов инфраструктуры ведется по трем ключевым параметрам и в игровых баллах. Постепенно планируется увеличить количество параметров, а также измерять их в конкретных прикладных величинах.

Как объяснил в ходе презентации учредитель культурного центра «Вулканариум» и образовательно-научного центра «Ойкумена», вулканолог Сергей Самойленко, важно, чтобы жители края не рассматривали его как место своего временного пребывания, а, наоборот, связали свою жизнь с ним. А для этого необходимо, чтобы регион развивался с точки зрения экономики, сохраняя при этом экологичность. Игра способна помочь в решении этой задачи, поскольку помогает игроку лично прочувствовать, как принимаются решения, и какое влияние они оказывают на все стороны жизни края.

«Опыт создания «Интерросом» горного курорта «Роза Хутор» наглядно продемонстрировал, какой огромный эффект могут иметь проекты комплексного развития территории. Так, общий доход региона только от трех ведущих горных курортов, включая «Розу Хутор», составил 1,7 трлн руб. Сегодня подобный эффект вполне может и должен быть спрогнозирован на научной основе. Поэтому «Интеррос» выступил партнером этой уникальной разработки, позволяющей пусть и в игровой форме наглядно понимать, какой эффект для региональной экономики даст тот или иной проект развития территорий» поделился Александр Сафонов, директор департамента проектов в сфере девелопмента и туризма компании «Интеррос»:

Пока оценка инфраструктурных проектов ведется по трем ключевым параметрам и в игровых баллах. Постепенно планируется увеличить количество параметров, а также измерять их в конкретных прикладных величинах.

Предполагается, что сыграть в эту игру смогут тысячи жителей Камчатки. Она будет доступна для всех желающих в интерактивном зале музея Вулканариум. Кроме того, по словам Сергея Самойленко, предполагается встроить игру во внеклассное обучение. «И тогда, - говорит он, - Мы вырастим поколение людей, которые будут смотреть на мир более полно».

Как также отметили разработчики проекта, в условиях активного инфраструктурного развития страны, особое внимание привлекают регионы, не обладающие такими явными преимуществами, как большое население, колоссальные залежи полезных ископаемых, удобное географическое положение. Камчатский край является одним из таких сложных для реализации проектов комплексного развития территорий регионов, поэтому он и его потенциал очень интересны для изучения

«Это хороший способ помочь жителям Камчатского края, заинтересованным в его развитии, посмотреть со стороны какие есть при принятии управленческих решений варианты. С одной стороны нужно развивать экономику, создавать рабочие места, формировать устойчивую налогооблагаемую базу, а с другой стороны есть уникальная природа Камчатки, которую мы должны сохранить для будущих поколений. Вот каждый человек может сделать соответствующий выбор и понять каким образом он дает возможность для развития региона» - заметил Александр Закондырин, председатель Общественного совета Минприроды РФ

В дальнейшем не исключено, что подобные игры смогут появиться и в других регионах России, экономика которых тесно связана с экологичностью.