Юрист: порой судебные процессы выполняют роль инструмента получения информации

— На минувшей неделе «СУАЛ Партнерс» подал судебный иск РУСАЛу с беспрецедентной суммой в размере 74 млрд руб. Как вы оцениваете эту историю? Корпоративные войны возвращаются?

— Корпоративные войны не прекращались. Есть старая поговорка: деньги любят тишину, а в основе тишины обычно лежит диалог сторон. В России же диалогу с добрым словом, как завещал еще Аль Капоне в известном афоризме, бизнесмены часто предпочитают диалог с револьвером. У нас судебные процессы, безусловно, выполняют роль одного из инструментов получения информации или давления на оппонента. В данном деле элементом давления является сумма иска, которая не может не остаться незамеченной в инвестиционном поле, что понимают в СУАЛе.

Реальные цели СУАЛа пока не ясны, так как для конфликта выбрано подробно

регламентированное корпоративное право, с точки зрения которого позиция СУАЛ пока выглядит необоснованной. Это тоже косвенно подтверждает различие между реальной и заявленной целью подачи иска на беспрецедентную сумму СУАЛом.

— СУАЛ в комментариях говорит, что предмет иска – непредоставление документов по неким убыточным операциям по хеджированию. При этом РУСАЛ отмечает, что в действительности убытков нет. В чем, с вашей точки зрения, истинная суть этого разбирательства?

— Исходя из опыта, суть конфликта может быть в попытке СУАЛ обойти ограничения на прямое вмешательство акционеров в хозяйственную деятельность АО. Законом определен четкий перечень сведений и информации, предоставляемый акционерам.

Владельцы акций, в том числе владельцы крупных пакетов, не могут вмешиваться в деятельность компании, а свое несогласие с финансовой деятельностью могут проявить только через продажу акций или сохранением их за собой. Видимо, представители СУАЛ своими действиями желают обойти этот базис, получив в судебном порядке сведения, в которых им было отказано РУСАЛом при соблюдении внутренних корпоративных процедур.

Технология, впрочем, не новая. Она активно использовалась в начале 2000-х, когда владелец минимального пакета акций «засыпал» общество требованиями о предоставлении документов, и на их основании формировал иски и требования, преследуя цель получить предложение о выкупе его акций по нерыночной цене.

Так как между ущербом от сделок и непредоставлением каких бы то ни было документов акционеру нет прямой взаимосвязи, в отсутствии конкретики по делу реальные цели СУАЛ пока не ясны.

— Как вы оцениваете перспективы СУАЛа в этом судебном деле с юридической точки зрения?

— Перспективы иска в суде без изучения доказательств предполагать невозможно. Порядок и объем предоставления сведений акционерам подробно регламентирован, акционерам АО предоставлено мало возможностей прямо участвовать или влиять на хозяйственную деятельность общества. К тому же, непредоставление сведений о сделке акционеру никак не связано с доказыванием причинения обществу ущерба от сделки.

Чтобы дело было рассмотрено в пользу СУАЛа, нужно чтобы подтвердилось много фактов: факт непредоставления сведений о сделке акционеру, факт нанесения ущерба сделкой, причинно-следственные связи между этими фактами, а в отсутствии иных оснований, кроме того, факт нарушения корпоративных процедур при совершении сделки.

Дела подобного рода рассматриваются судами путем проверки соблюдения именно корпоративных процедур и регламентов. При их соблюдении со стороны РУСАЛа, колоссальная сумма иска является вторичной и не более чем ходом для привлечения внимания к спору в информационном поле.

*Специализация: корпоративные отношения, правовое обеспечение бизнеса, защита

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