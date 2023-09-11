Камчатка: готовым вложиться в туризм предложат выгодный режим инвестирования

На предыдущем VII ВЭФ широко обсуждался мастер-план развития туристического макрорегиона «Дальний Восток», объединившего Камчатку, Приморский край и Сахалинскую область. В этом году Камчатский край в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ выступил с конкретными инвестиционными проектами, призванными привлечь туристов.

При этом, как отметил представлявший инвестроекты губернатор Камчатского края Владимир Солодов, «на первом месте стоит сохранение природы, и лишь потом — развитие, комфорт и привлечение новых людей на Камчатку. Мы не идем на компромиссы и отказываемся от тех проектов, которые наносят вред нашей среде и, наоборот, поддерживаем те проекты, которые разделяют нашу идеологию: беречь планету, Камчатку, наш общий дом. Мы не ждем миллионы людей. 330-340 тысяч — таков был турпоток прошлого года. В этом году мы прирастем на 12-15%. В основном, из числа граждан РФ», — сообщил глава региона.

По его словам, «мастер-план по Петропавловску-Камчатскому был представлен президенту ровно год назад во время ВЭФ, и некоторые проекты уже начинают реализовываться. У нас совместно со Сбером подписаны все решения — по судостроительному кластеру. Мы очень хорошо двигаемся по аэропорту Елизово — это будет красивейший аэропорт. Думаю, что еще через год нам будет много что показать конкретного», - сообщил Солодов.

На питч-сессии в студии ВЭБ.РФ был представлен проект всесезонного курорта «Зеленовские озерки», главной изюминкой которого станут горячих источниках, он будет располагаться в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Программа егог посещения, помимо непосредственно оздоровления, позволит ежедневно любоваться вулканами Авачинской гряды, а кроме того, будет включать посещение расположенного неподалеку этнического стойбища «Кайныран». Для комфортного отдыха в комплексе преусмотрены бассейны, СПА-комплекс, бани, термы, аквапарк. Здесь будут работать детские площадки, крытый игровой клуб и интерактивный музей.



«”Зеленовские озерки” — курорт, наиболее территориально близко расположенный к центру субъекта РФ. От аэропорта до курорта можно добраться меньше, чем за полчаса. От центра — около часа езды. Комплекс из 635 номеров реализуется в три очереди, будет сдан к 2030 году. При загрузке в 60% мы рассчитываем получить 33 тысячи туристов в год. Курорт входит в территорию опережающего развития. Поэтому инвестор, который заинтересуется, может ощутить все те преференции, которые ТОР может предоставить», — рассказал руководитель проектного офиса ПроГород, дочерней компании ВЭБ.РФ, о деталях реализакции инвестпроекта.



Другой всесезонный бальнеологический курорт «Малки» будет базироваться в речной долине у Малкинских горячих источников, известных далеко за пределами Камчатки. Здесь также намерены создать туристическую инфраструктуру, необходимую для качественного отдыха.



В ходе презентации внимание инвесторов обратили на режим государственной поддержки, который предусмотрен в Камчатском крае - свободные земельные участки резидентам преференциальных режимов или масштабным инвестпроектам выделяются без торгов. Также инвесторам предоставляются налоговые льготы, существует система субсидий и грантов по возмещению затрат инвесторов на создание объектов инфраструктуры и уплату процентов по кредитам.

При этом одним из главнейших факторов успешного развития курортов заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов назвал сбалансированную социальную модель.

«ВЭБ готов поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей. Мы активно работаем со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта», — сказал Довлатов.



Помимо туризма на ВЭФ Камчатка предложила потенциальным инвесторам проекты в сферах логистики, пищевой промышленности, энергетики.



«Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом», — заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.



ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».