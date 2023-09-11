Китай бьет в самое яблочко

Власти Поднебесной начали вводить ограничения для Iphone - главного продукта самой дорогой компании в мире - Apple.

Сначала они запретили чиновникам пользоваться iPhone. Правда, только на работе, во всяком случае так сообщают информационные издания.

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Американские смартфоны теперь нельзя даже проносить в госучреждения, и до конца месяца все они должны перейти на другие марки, разумеется, китайские.

Для Apple это, безусловно, болезненный удар, ведь только чиновников в Китае около 8 миллионов, если не больше, и до настоящего времени они очень любили смартфоны американского производства. К слову, в сети уже появились фото и видео подтверждения, как толпы людей выстраиваются в очереди за продукцией Huawei и других местных марок.

Ну на этом ограничения, конечно же, не закончатся. Как стало известно из публикаций СМИ, крупнейший китайский сотовый оператор China Mobile откажется от продаж iPhone 15. Время выбрано не случайно - буквально накануне мировой премьеры нового яблочного смартфона. Подобные протекционистские меры действительно могут нанести болезненный удар по флагману американской IT-индустрии, ведь Китай в настоящее время является одним из наиболее важных рынков для компании из Купертино.

Реакция инвесторов на биржах не заставила себя ждать. За первые два дня после появления новостей о запрете для чиновников акции Apple рухнули на 6%. И это, возможно, только начало падения, поскольку новости про China Mobile еще не отыгрывались.

Здесь стоит добавить, что Apple не первый раз страдает от геополитического противостояния двух стран: в 2019 году на фоне развернувшейся торговой войны резко сократились продажи iPhone XR и XS в КНР. Но и нельзя не отметить, что Штаты в свое время едва не поставили китайскую Huawei на грань выживания, введя против нее санкции и запретив использования Android.

Все это, конечно, укладывается в общую картину событий. Так, например, вложения Китая в госдолг США сократились до минимальных значений за 14 лет. В абсолютном значении с середины лета прошлого года Пекин избавился от казначейских облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов.

США активно борются с инфляцией и повышают ставки, что и так делает стоимость заимствования дороже, а массивные продажи гособлигаций со стороны Пекина лишь усиливают тренд на рынке. Как итог, Штаты теперь и в обозримом будущем будут тратить на обслуживание своего долга колоссальные средства. Эта статья расходов уже обошла по объему оборонный бюджет страны.

Доллар и госдолг США - это главные инструменты американского доминирования. Статус резервной валюты как раз позволяет практически бесконтрольно занимать деньги для финансирования безграничного бюджетного дефицита. Кроме того, Штаты часто используют доллар в качестве инструмента геополитического давления, проще говоря как оружие. И именно об этом говорил недавно назначенный на свою должность глава Народного банка Китая Пань Гуншэн, отметив необходимость обеспечить безопасность активов страны, которые во многом приходятся как раз на доллар.