На курорте «Роза Хутор» в августе отдохнуло рекордное число туристов

Свыше 220 тыс. человек посетило сочинский курорт «Роза Хутор» в августе.

Об этом пишет «Интерфакс».

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«Мы достигли исторического максимума, зафиксировав за месяц более 220 тысяч гостей, посетивших наш курорт. Мы рассчитываем на стабильный туристический поток. Осень в горах — очень красива, и многих привлекает возможность ее увидеть. Надеемся и на отличный снежный сезон, и пока синоптики в долгосрочных прогнозах подтверждают наши надежды», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в этом сезоне открылись новые пешие тропы в горах, появился еще один эко-отель — глэмпинг «Эндемик», открыт парк альпак «Пача Мама».

По словам замгендиректора «Розы Хутор» Рушана Сабирова, стабильный рост турпотока на курорт продолжится, так как изменения структуры спроса внутри страны пока не предвидится.

«Мы отмечаем для себя продолжение уже известного рыночного тренда — сокращение времени от бронирования до заезда. И этот фактор влияет на динамику ценообразования», — рассказал Сабиров, напомнив, что при планировании отдыха следует учитывать, что чем ближе к моменту заезда в гостиницу — тем выше стоимость проживания.

Каждый год курорт «Роза Хутор» посещают около 1,8 млн туристов.