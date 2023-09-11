На ВЭФ обсудили основополагающий фактор для удвоения ВРП Хабаровского края к 2026 году

Основополагающим фактором устойчивого развития экономики назвал частные инвестиции губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, выступая в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме. При этом он заявил, что его регион — идеальное место для вложения капитала и его преумножения. Он привел аргументы для инвесторов в пользу захода в Хабаровский край и поблагодарил ВЭБ.РФ за поддержку многих проектов региона.

Заявив, что в Хабаровском крае поставлена амбициозная задача удвоить ВРП к 2026 году, Михаил Дегтярев рассказал, что наибольший объем инвестиций традиционно приходится в регионе на горнорудное дело и добычу полезных ископаемых. «Это у нас почти 44%, обрабатывающие производства — десять, и транспортировка и логистика — почти 30. Мы активно сотрудничаем с нашими машиностроителями. Подписали с "Русолово" соглашение по строительству первого с 1942 года металлургического комбината по выплавке металлического олова. По добыче оловянной руды мы занимаем первое место в России — практически монополисты, 96%. Пора строить свое металлургическое производство. У нас действует развитая система поддержки инвестиций. Это как федеральные меры, так и краевые», — пояснил губернатор в ходе презентации.

Еще два приоритетных для края проекта - создание к 2026 году в Хабаровске сборочного производства автобусов под брендом Amurbus и международныого спортивно-туристического комплекса «Хехцир», который намерены реализовать к 2028 году.

Автобусы под брендом Amurbus изначально планируется выпускать для дальневосточного рынка. Но проект предполагает развитие, создание туристической модели автобуса, который пнланируют вывести уже на всероссийский рынок. На предприятии также планируется производить электромосты, силовые установки и элементы шасси, и не только для автобусов, но и для троллейбусов и трамваев.

«Это фактически новая машиностроительная платформа, которая объединяет три ключевых направления. Первое — контрактная сборка пассажирского транспорта, в первую очередь для местного рынка: 75 процентов машин должно быть заменено в течение ближайших пяти лет, поэтому вопрос актуальный. Второе — создание производства туристических автобусов. И эти два направления становятся драйверами развития более мощного и серьезного блока: кластера производителей компонентов. И мы приглашаем сейчас новых инвесторов, которые могут зайти в дальневосточный кластер и создать эти производства. Как якорные производители мы обеспечим им базовый заказ. Сейчас мы ведем серьезные переговоры с крупными азиатскими компаниями, которые готовы прийти на Дальний Восток и инвестировать в наш проект», - поделился планами генеральный директор ООО «Дальневосточный кластер» Алексей Бакулин.

Сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в 7,5 миллиардов рублей. Открытие нового производства принесет региону 500 новых рабочих мест.

В рамках ВЭФ Хабаровский край обратил внимание инвесторов на еще один масштабный проект — он стартовал в 2022 году и уже реализуется. Речь идет о строительстве международного круглогодичного спортивно-туристического комплекса «Хехцир» с пропускной способностью до 200 тысяч человек в год.

Как рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус этот проект уникален тем, что располагаются объекты комплекса рядом с островом Большой Уссурийский — то есть прямо на границе с Китаем. И ставка в значительной степени делается именно на китайских туристов.

Планируется, что комплекс пропускной способностью 200 тысяч человек в год, раскинувшийся на площади 360 га, будет круглогодичным. Общая протяженность горнолыжных трасс — более десяти километров. Для отдыхающих будут построены гостиницы, кафе и рестораны, зоны для зимних и летних видов активного отдыха, а также для релакса.

Полная стоимость проекта превышает 17 миллионов рублей. Первый его этап будет запущен уже в предстоящем зимнем турсезоне 2023-2024.

Кроме того, в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ рассказали, что многофункциональный центр, ориентированный на российско-китайское деловое сотрудничество, с конгресс-холлом, выставочной зоной и торгово-офисными помещениями построят в Благовещенске.

