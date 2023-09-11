Байден остался без нефтяного «кольта в кармане»

Чем ближе президентские выборы 2024 года, тем чаще Джо Байден и его помощники хвалятся успехами в экономике. Они нередко вспоминают о том, как снизили цены на бензин в прошлом году, но при этом забывают упомянуть, какой ценой достигли этого и что боролись с высокими ценами на автозаправках они по принципу «после нас хоть потоп». Правительство залило рынок 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), которые сейчас не торопится восполнять. Не исключено, что в администрации надеялись, что больше цена на нефть, а следом за ней и на бензин, по крайней мере, в ближайшее время не вырастет, и в очередной раз ошиблись. Цена на нефть поползла вверх благодаря сокращениям добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, а вместе с ней поползли и цены на бензин и инфляция. В результате сейчас возможности Джо Байдена и его правительства в борьбе с высокими ценами на автозаправках ограничены.
В начале года Белый дом начал было восполнять прошлогодние потери, но делал это очень неуверенно и робко, в результате чего уровень нефти в SPR практически не изменился и остается сейчас вблизи 40-летнего минимума. Сейчас нефти в Резерве ок. 350 млн баррелей, т.е. вдвое меньше, чем было в 2010 году, когда SPR был заполнен под завязку.
«Американский SPR – крупнейший в мире,- объяснили сайту Business Insider (BI) в Министерстве энергетики США.- Он всегда готов к применению в чрезвычайных ситуациях, когда нарушены поставки, т.е. тогда, когда это особенно необходимо».
Правда, представитель Минэнерго не ответил на вопросы репортеров, планирует ли администрация Байдена вновь распечатать Резерв и сколько нефти из него вообще можно взять».
Конечно, имеются в США запасы нефти и в коммерческих хранилищах. Причем, немалые – 416,6 млн баррелей, но этот источник намного волатильнее по сравнению c SPR. К тому же, в прошлом году запасы нефти в коммерческих хранилищах снизились на 21% в годовом выражении.
Данные по запасам нефти в США появились на фоне тревожной для Вашингтона информации: Саудовская Аравия и Россия, крупнейшие нефтедобывающие державы и лидеры соглашения ОПЕК+, объявили о продлении снижения добычи еще на три месяца, до декабря этого года.
Рынок акций ощутил последствия роста цен на нефть. Цены на сырую нефть и нефтепродукты в последние недели рванули вверх. Инвесторы боятся, что инфляция после полутора лет снижения опять ускорится. В ФРС, главном банке Америки, могут сохранить высокую ключевую ставку дольше, чем планировалось ранее. Причем, нельзя исключать и дальнейшего повышения ставки, потому что ФРС и его руководство во главе с Джеромом Пауэллом по-прежнему настроено на решительную борьбу с инфляцией.
Сейчас, подчеркивает BI, SPR, скорее всего, выбыл из арсенала борцов с высокими ценами на нефть и бензин. В августе Белый дом отменил планы по покупке для Резерва 6 млн баррелей нефти под предлогом высоких цен на нее. Дело в том, что в прошлом году, когда администрация забрала без малого 200 млн баррелей нефти из SPR, цена на нее была относительно, конечно, низкая. Сейчас же для пополнения сильно снизившихся запасов нефть приходится покупать по более высоким ценам. Поскольку цены продолжают подниматься, перспектива пополнения Резерва отодвигается все дальше в будущее. К тому же Конгресс вмешался в планы Белого дома продать на рынках в течение трех лет еще 140 млн баррелей нефти. Этот пункт администрации пришлось убрать из проекта бюджета, который был принят в декабре 2022 года.
Конечно, одним SPR, вернее, находящейся в нем нефтью арсенал средств борьбы с высокими ценами на автозаправках не исчерпывается. Всегда остается самое простое, по крайней мере, теоретически средство – повышение добычи нефти в США. Американские нефтяники наращивали добычу последние пару последних десятилетий благодаря сланцевой революции, что позволило Америке стать крупнейшим производителем нефти на планете. Однако Минэнерго недавно заявило, что в главных центрах сланцевой нефтедобычи – в Техасе, Нью-Мексико и Северной Дакоте добыча нефти в сентябре после июльского рекорда снизится. Не обещает особых рывков в добыче состояние скважин на сланцевых месторождениях и в дальнейшем. Так, исследовательская компания Enverus недавно заявила, что спад производительности нефтяных скважин на сланцевых месторождениях оказался значительно сильнее, чем считалось раньше. Это значит, что нефтяные компании должны бурить новые скважины не только для увеличения добычи, но и даже для того, чтобы более-менее сохранить добычу на нынешнем уровне. Между тем, сланцевики сейчас резко сменили политику и тратят прибыль не на рост производства, как раньше, а в основном на выплату дивидендов акционерам.