Байден остался без нефтяного «кольта в кармане»

Чем ближе президентские выборы 2024 года, тем чаще Джо Байден и его помощники хвалятся успехами в экономике. Они нередко вспоминают о том, как снизили цены на бензин в прошлом году, но при этом забывают упомянуть, какой ценой достигли этого и что боролись с высокими ценами на автозаправках они по принципу «после нас хоть потоп». Правительство залило рынок 180 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (SPR), которые сейчас не торопится восполнять. Не исключено, что в администрации надеялись, что больше цена на нефть, а следом за ней и на бензин, по крайней мере, в ближайшее время не вырастет, и в очередной раз ошиблись. Цена на нефть поползла вверх благодаря сокращениям добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+, а вместе с ней поползли и цены на бензин и инфляция. В результате сейчас возможности Джо Байдена и его правительства в борьбе с высокими ценами на автозаправках ограничены.

В начале года Белый дом начал было восполнять прошлогодние потери, но делал это очень неуверенно и робко, в результате чего уровень нефти в SPR практически не изменился и остается сейчас вблизи 40-летнего минимума. Сейчас нефти в Резерве ок. 350 млн баррелей, т.е. вдвое меньше, чем было в 2010 году, когда SPR был заполнен под завязку.