Новые пути дальней энергетики

Такие заявления были сделаны 10 сентября на сессии «Энергетика для роста» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Темпы роста потребления электроэнергетики на Дальнем Востоке традиционно выше, чем в среднем в России. Здесь разрабатывают крупнейшие нефтяные и газовые месторождения, действуют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, производят и экспортируют сжиженный природный газ. При этом территория региона очень протяженная, а энергетические объекты расположены далеко друг от друга. Потому традиционные проекты по энерго- и газификации здесь обходятся значительно дороже, чем в других регионах. Ожидается, что новый импульс развития и энергетике, и экономике Дальнего Востока придадут новые высокотехнологичные проекты.

Так, министр энергетики России Николай Шульгинов не исключил, что в Приморье могут построить АЭС. «Мы рассматриваем увеличение доли выработки атомных станций в балансе энергосистемы и строительство генерирующих атомных объектов, в том числе на Дальнем Востоке», – сказал он.

Как напомнил Шульгинов, раньше уже было анонсировано строительство нескольких объектов в Якутии. Например, проект по освоению Баимской рудной зоны энергией обеспечат четыре плавучие АЭС, которые строит Росатом. Приморье — энергодефицитный регион, где нужно развивать генерирующую и электросетевую инфраструктуру, чтобы не остановить его развитие, подчеркнул глава Минэнерго. Новая АЭС может покрыть растущие потребности региона.

Что касается гидрогенерации, то это приоритетные проекты, но строительство ГЭС требует значительных затрат. Если саму плотину строить за счет государства, а необходимую инфраструктуру — на рыночных условиях, тогда такие проекты могут тоже состояться, добавил глава Минэнерго.

В свою очередь, первый замгендиректора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров рассказал, что госкорпорация может построить новую мощную АЭС на Дальнем Востоке, если найдет подходящую для этого территорию. «Вполне возможно, что будут найдены территории, где будет адекватно строительство АЭС большой мощности», — сказал он. Напомним, к 2045 году планируется увеличить долю атомной генерации в общем энергобалансе страны с текущих 20% до 25%.

На Дальнем Востоке уже создана база для газификации всего региона, сказал зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов. Такую инвестпрограмму здесь реализуют уже несколько лет, и ее планируют развивать и дальше: так, в 2023 году на газ перейдут котельные Благовещенска. «Тем самым «Сила Сибири» служит проектом как для экспорта, так и для газификации Якутии и Амурской области», — сказал Маркелов. По его оценке, будущее газификации Дальнего Востока — за СПГ.

В свою очередь, «Россети» в 2028 году планируют ввести в эксплуатацию новые магистральные транзиты, которые объединят энергосистемы Сибири и Дальнего Востока, рассказал гендиректор компании Андрей Рюмин. По его словам, компания уже проектирует два новых транзита протяженностью 560 км («Даурия – Могоча» и «Таксимо – Чара»), которые обеспечат передачу до 350 МВт мощности из основной электросети (ОЭС) Сибири и до 450 МВт — из ОЭС Востока. «У нас сейчас много проектов на Дальнем Востоке и в Сибири для электроснабжения крупных потребителей – это Удокан, Ковыкта и другие. Это большой объем нового сетевого строительства, которое одновременно создает предпосылки для минимизации количества мероприятий по объединению ОЭС Сибири и Востока», — отметил Рюмин.

Как отметил операционный директор Эн+ Михаил Хардиков, Россия сегодня отстает по темпам ввода гидроэлектростанций (ГЭС). Так, за последние 10 лет в Китае их ввели общей мощностью 109 ГВт, а в нашей стране — только 4,4 ГВт. «ГЭС строят от 8 до 10 лет, а компания-инвестор начинает получать платежи примерно через 10 лет. Таких проектов не так много в стране и им нужно уделить внимание», — сказал Хадиков.

Он напомнил, что власти планируют построить 8 новых ГЭС на Дальнем Востоке и в Сибири. В свою очередь, Эн+ также намерена возвести несколько ГЭС общей мощностью 2,5 ГВт. «Тепловая энергетика дешевле и быстрее строится, но на длительном горизонте эффект ГЭС существенно выше. Кроме того, на их строительство вполне можно привлечь инвестиции из Китая, которые стоят 3-5% годовых», — отметил Хардиков. Напомним, ранее Эн+ сообщила, что планирует построить четыре новые ГЭС до 2030 года. Первой может стать Крапивинская ГЭС мощностью 345 МВт, которая нужна для развития Кузбасса, ее могут ввести в строй в 2026-2027 гг.

В развитии энергетической инфраструктуры России и Китая есть много общего, но есть и разница, поделился заместитель гендиректора State Grid Corporation of China Чэнь Гопин. «У нас идет распределение ресурсов, расположенных далеко друг от друга. Например, с юго-запада Китая на север или в центр, чтобы удовлетворить потребности этих регионов. Создана очень большая цепь транспортировки. Мы уже провели большой объем работы и продолжаем обмениваться опытом с Россией», — добавил он.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке. Форум утвержден в 2015 году президентом страны Владимиром Путиным. Мероприятие проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.