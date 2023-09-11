Орешкин заявил, что рубль прошел пиковые точки ослабления

Пик ослабления российской валюты позади, в ближайшие месяцы сформируется избыток валюты на рынке на фоне ряда факторов.

Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, пишет «Интерфакс».

«Рынок прошел пиковые значения», — сказал Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума, комментируя вопрос о текущем курсе рубля и его соответствии фундаментальным значениям.

По словам помощника президента, в ближайшие месяцы на рынок будут поступать более высокие объемы валютной выручки от выросших цен на экспортные товары. «Что с учетом снижающихся объемов импорта товаров и услуг, а также эффектов от повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальной политики сформирует избыток валюты на рынке», — пояснил он.