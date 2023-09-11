Пекин жестко отреагировал на спекуляции с юанем

Финансовые власти Поднебесной энергично защищают юань, который на днях опустился до 16-летнего минимума. Сейчас они, например, жестко предупредили спекулянтов о том, чем могут закончиться их противозаконные операции, и отправили ясный и четкий сигнал инвесторам при помощи дневной базовой ставки. Эти меры позволили китайской валюте немного окрепнуть и отойти от антирекорда.

В заявлении китайского центробанка – Народного банка Китая (РВОС) говорится, что он готов в любой момент, если понадобится, исправить ошибки и перегибы на валютном рынке. Регулятор также выразил уверенность, что сможет успешно поддерживать стабильность юаня.

Статья по теме: Юань на 16-летнем минимуме

«Участники валютного рынка обязаны добровольно поддерживать стабильность на рынке,- говорится в заявление РВОС.- Например, они не должны заниматься спекуляциями».

Это заявление китайского центробанка выделяется из основной массы решительностью и жесткостью. Его важность заключается в том, что спекуляция должна быть искоренена. РВОС опубликовал заявление через несколько часов после обнародования очередной дневной ставки, которая вновь оказалась выше ожидаемой. Это решение центробанка заставило государственные банки весь день активно продавать доллары.

Усилению эффекта заявления главного китайского банка способствовала и его своевременность. РВОС, конечно же, не случайно сделал его в тот самый момент, когда американский доллар несколько ослабел после жестких заявлений японского центробанка и накануне публикации данных по росту кредитов в КНР в последнем летнем месяце. Инвесторы также держат в уме, что в конце недели в результате недавнего сокращения размеров обязательных валютных резервов банков на рынке появятся дополнительные доллары. Это решение было принято РВОС тоже для укрепления национальной валюты.

Материковый юань в результате последних действий РВОС укрепился по отношению к американскому доллару почти на 1%, что является максимальным усилением с марта. За один доллар 11 сентября в моменте давали 7,27 юаней.

Китайский центробанк поддерживает рынок с июня применяя набор мер. Главным из них является ежедневное определение базовой ставки. Народный банк Китая не сидит, сложа руки. Тем не менее, все эти меры до сих пор не принесли ожидаемых результатов. Тем не менее, в Пекине уверены, что юань со временем удастся стабилизировать.

Трудность задачи регулятора в том, что данные по китайской экономике последнее время не очень способствуют стабилизации обстановки на валютном рынке. Разочаровывающие данные, а также все более расходящаяся с главными западными банками политика Народного банка Китая в отношении ставки, которую китайцы в отличие от Запада понижают, привела к тому, что на прошлой неделе материковый юань продолжил падение и вплотную приблизился к нижней границе фиксированного на уровне 2-процентного коридора по отношению к американскому доллару.

К слову, в Китае и за границей немало финансистов и экономистов, считающих, что действия центробанка должны быть направлены лишь на замедление темпов ослабления китайской валюты и что его меры должны быть мягкими.

«Если юань продолжит снижаться и дальше, то центральный банк должен предпринять дополнительные меры»,- считает главный экономист финансовой организации Guotai Junan Чжоу Хао.