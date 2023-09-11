Поставки SJ-100 «Аэрофлоту» начнутся в этом году — Александровский

Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает на начало поставок самолетов SJ-100 и МС-21 в рамках заключенных ранее 11 сентября контрактов в 2023-2025 годах.

Об этом рассказал гендиректор перевозчика Сергей Александровский, передает «Интерфакс».

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«Мы подписали первые твердые лизинговые контракты на 52 воздушных судна с планируемым сроком поставки в период 2023-2025 годов. Ждем от промышленности эти самолеты, готовые к их надежной и безопасной эксплуатации», — приводит агентство слова топ-менеджера.

Ранее сегодня стало известно, что «Аэрофлот», авиакомпания «Россия» и лизинговая компания «Авиакапитал-сервис» (АКС, входит в госкорпорацию «Ростех») заключили на форуме ВЭФ-2023 договоры аренды 18 самолетов МС-21-310 и 34 SJ-100. Поставки первых двух SJ-100 намечены на декабрь 2023 года; первый МС-21, а также Ту-214 «Аэрофлот» планирует получить в IV квартале 2024 года.

Ранее «Эксперт» писал, что в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт импортозамещенного российского ближнемагистрального самолета SJ-100. По данным пресс-службы ОАК (входит в «Ростех»), в ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе. Продолжительность полета составила 54 минуты, он проходил на высотах до 3 000 метров и скоростях до 343 км в час.