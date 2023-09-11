Поворот на Восток потребовал масштабных инвестиций в порты Приморья

«Мы действительно видим поворот на Восток», — заявил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецько на питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на VIII Восточном экономическом форуме, где регион презентовал инвесторам свои перспективные проекты.

По его словам, «сегодня каждый второй контейнер в стране, идущий морем, обрабатывается в портах Приморского края. В ближайшие десять лет портовые мощности региона удвоятся. Если сегодня мы перерабатываем 150 миллионов тонн, то к 2030 году это уже будет 300-310 миллионов тонн». Николай Стецько рассказал, что в регионе «создаются такие транспортно-логистические центры, которые позволят нам обрабатывать порядка 3 миллионов контейнеров в год. Все проекты мы сопровождаем лично — от уровня губернатора до муниципальной власти», — заявил заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецько.

Один из таких проектов — производственно-логистический комплекс по перевалке и переработке зерновых и масличных культур «Суходол».

Сейчас, по информации директора группы компаний «Легендагро» Дмитрия Савенкова, в регионе нет отдельного терминала для зерновых, а он очень нужен, и не только местным аграриям ДФО, но и потенциальным покупателям их продукции из других регионов России, а также Китая и других стран АТР.

«Мы сталкиваемся с тем, что каждый год мы удваиваем объемы экспорта, а сейчас не справляемся. У нас нет портовых мощностей», — посетовал Савенков, но тут же добавил, что благодаря сотрудничеству с Приморским краем участок под строительство порта уже подобрали, а кроме того, проект признали приоритетным.

Производственно-логистический комплекс будет состоять из двух частей: порта и завода по переработке сои. Выделенная для его строительства площадка в очень удобной локации — всего в километре от федеральной трассы и в 200-х метрах от железнодорожной ветки от угольного терминала.

В рамках презентации в студии ВЭБ.РФ были представлены и еще несколько значимых производственнных проектов.

Один из них — территория высоких технологий «Графеновая долина», проект, который будет реализован в рамках графенового кластера ЕАО. Его инвесторам предлагается институциональная поддержка и производственно-исследовательская интеграция, совместные разработки России и Китая, а также инновационно-научный центр графеновой индустрии. В кластер войдут национальный графеновый альянс промышленного развития, инвестиционный фонд графеновых технологий, НИУ «Университет графена» и графеновый инкубатор с цепочкой питомники-инкубаторы-акселератор.

Ресурсная база проекта — одно из самых больших и высококачественных месторождений графита в мире, «Союзное», которое находится на территории ЕАО близ села Амурзет.

«Графен — уникальная субстанция, а наше месторождение — самое перспективное в России и мире. Балансовые запасы — 120 миллионов тонн. Наш графит — высокочистый, насыщенный, идеальное сырье для обогащения и создания всей остальной цепочки передела. То есть это плюс сорок тысяч тонн графита ежегодно при нынешнем объеме добычи графита всего 15 тысяч тонн, — рассказал на площадке ВЭБ.РФ директор фонда "Инвестиционное агентство Еврейской автономной области" Михаил Юркин. — Мы обладаем достаточной сырьевой базой для организации всей цепочки добавленной стоимости по производству этого чудесного материала. При добавке к различным субстанциям графен увеличивает их полезные свойства. Сам графен в 200 раз прочнее стали. Мировой рынок графена, по прогнозам экспертов, к 2030 году может достичь 880 миллиардов долларов. Спрос на графен в сегменте аккумуляторов увеличится к 2030 году в семь раз». К этим словам можно добавить лишь, что графен, получаемый из графита, применяют в 60 сферах.

Сегодня, по словам Михаила Юркина, один из якорных резидентов будущего графенового кластера заканчивает строительство обогатительной фабрики, и на выходе содержание полезного вещества будет 65% — кристаллический графит. Этот этап завершится уже в 2024 году.

Базовые направления другого разворачиваемого в Биробиджане индустриального парка «Шалом» — фармацевтика, лекарства, медицинские изделия. Заявленная цель — обеспечение лекарственной безопасности страны, для чего будут созданы производства и научные центры медико-биологического направления. Планируемый объем привлекаемых инвестиций 35,2 миллиарда рублей до 2033 года. В индустриальном парке, по рачсетам, будет создано свыше полутора тысяч рабочих мест.

Также Инвестиционное агентство Приморского края ищет инвесторов для программы модернизации общественного транспорта Владивостока.

«Если мы говорим о комфортном городе, в котором хочется жить, о его развитии, мы должны говорить о возможности быстро перемещаться между разными районами без пробок. Сделать это просто расширяя дороги — не получится, потому что будет просто увеличиваться количество автомобильного транспорта. Москва это пробовала, и пришла к концепции развития общественного транспорта. Мы решили пойти по проторенному пути. Совместно с ВЭБ.РФ и КБ Стрелка мы разработали мастер-план, который планируется сегодня представить Владимиру Путину», — раскрыл некоторые подробности проекта первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Самыми востребованными он назвал троллейбусы, которые способны двигаться, отделившись от контактной сети, и ехать в развивающиеся районы города. Общая стоимость программы — 161 миллиард рублей.

Впрочем, в ВЭБ.РФ заявляют, что готовы поддержать любой проект, который может принести пользу Дальнему Востоку и повлиять на качество жизни людей.

«Мы активно работаем со всеми регионами. Есть инструменты, которые могут этот проект поддержать: и дальневосточная субсидия, и Фабрика проектного финансирования. Отмечу, что у этого проекта очень большой экспортный потенциал. А группа ВЭБ — это еще и другие институты развития, например, РЭЦ. И проектам мы можем также предложить комплексные инструменты поддержки экспорта», — прокомментировал перспективы участия государства заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.