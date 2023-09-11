Республика Бурятия на ВЭФ: «Мы находимся в постоянном поиске того, чем республика может заманить и порадовать инвесторов»

Республика Бурятия представила свои инвестпроекты в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на VIII Восточном экономическом форуме



«Мы находимся в постоянном поиске того, чем республика может заманить и порадовать инвесторов», — заявил на презентации директор Фонда регионального развития Республики Бурятия Гэсэр Доржиев.

По его словам, новые возможности и новые преференциальные режимы открылись для республики после вступления в ДФО. Инвесторы начали проявляить интерес к проектам, которые ранее не привлекали их внимания.

«Сейчас мы зашли в большую работу по реализации мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска. По этим территориям у нас огромное количество проектов более чем на 160 трлн рублей», — рассказал Гэсэр Доржиев

В частности, рамках питч-сессии потенциальным инвесторам был представлен проект создания всесезонного курорта Аршан. Он предусматривает как реновацию существующих здравниц, так и строительство нового четырехзвездочного велнес-отеля на территории национального парка в живописных предгорьях Саян.

«Туристические потоки в регион уже настроены. Мы, начиная с 2020 года, включились и в чартерные программы. Сейчас нехватка инфраструктурных объектов — курортов, гостиниц», — заявил Доржиев.

В ходе дискуссии по проекту исполнительный директор корпорации Туризм.РФ (дочерней структуры ВЭБ.РФ) Сергей Красноперов заявил, что Бурятия была одним из первых регионов, с которым были заключены договоры о совместной работе над туристическими проектами. По его словам, проект комплексный, но «нельзя надеяться, что люди просто придут». В частности, считает Красноперов, «нужна программа по обучению персонала».

Также был рассмотрен проект создания агрокластера в рамках программы развития мясного производства Республики Бурятия. Это будет животноводческий комплекс, рассчитанный на 15 тысяч голов крупного рогатого скота, который должен стать вертикально интегрированной системой полного цикла — от выращивания кормовых культур до реализациеи готовой продукции.

В Бурятии ждут инвестиций также недропользование, сельское хозяйство, логистика.

Как сообщается в презентации региона, республика предоставляет инвесторам ряд выгод. Например, присваиваемый статус приоритетного инвестиционного проекта, предусматривает как налоговые льготы, так и субсидии на компенсацию банковских кредитов, и предоставление без торгов земельных участков. Также действуют соглашение о защите и поощрении капиталовложений, заключаются специальные инвестиционные контракты, а ряд территорий республики обладают статусом территорий опережающего развития, территорий, приравненных к свободному порту Владивосток и особых экономических зон.

Нынешний ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

