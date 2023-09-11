Рубль пошел на разворот

Главным событием сегодняшнего дня стал неожиданно сильный рост рубля. Еще рано утром, до открытия основных торгов, рубль рос к доллару более чем на полпроцента, а по итогам дня сумел укрепиться почти на 2,8%.

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В общем-то существенные движения курса рубля в первые часы торгов на малоликвидном рынке, где еще нет крупных участников, давно не вызывают удивления. С 7.00 до 10.00 мск. рублем в основном торгуют спекулянты, обороты торгов незначительны и динамика курса не является индикативной.

Но и с выходом на торги основных игроков рубль продолжил уверенно крепчать.

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Аналитики и представители монетарных властей уже давно говорили, что вот-вот на рынке должны появиться дополнительные доллары и юани, полученные нефтеэкспортерами от роста цен на нефть. Однако скептики возражали им, что значительная часть нефтяной выручки зависла в индийских рупиях, которые как в силу законодательства Индии, так и по причине низкой ликвидности рупии сложно конвертировать в «деньги».

Многие аналитики отмечали, что проблемы с возвратом индийской выручки стали одним из главных факторов падения рубля в последние месяцы.

В июне Bloomberg писал, что российские нефтяные экспортеры ежемесячно накапливают в Индии до $1 млрд в рупиях, вырученных за поставку нефти в эту страну. За косвенное подтверждение этого можно принять данные Банка России, согласно которым в июле экспортеры продали лишь 67% валютной выручки, в то время как с начала года этот показатель обычно превышал 80%.

Сегодня вопрос с рупиями несколько прояснил глава ВТБ Андрей Костин. В интервью РБК он заявил, что «по нашим оценкам, уже относительно небольшая часть рупий зависла. А во-вторых, сейчас и мы, и Сбер, и другие делаем конверсию рупии — рубли».

Валютные спекулянты уже давно в основной своей массе ждут укрепления рубля, о чем говорит более низкая цена фьючерсных контрактов на пару доллар-рубль по сравнению с «живым» долларом. Сегодня к ним присоединились экспортеры, увеличив объем продажи валюты на опасениях, что курс в дальнейшем будет еще менее выгоден для них.

Последняя сделка сегодня прошла по котировке 95,0825 руб. за доллар. Таким образом, с точки зрения технического анализа, завтра пара будет тестировать на прочность поддержку 95, пробой которой поставит цель движения в район 92,5.

Однако такая благоприятная картина не должна вводить в заблуждение – по теханализу в основном торгуют спекулянты, а они сейчас очень слабы и не могут реально влиять на курсообразование.

Динамика рубля будет определяться исключительно объемом предложения реальной валюты и спросом на нее.

Многое для будущего импортеров будет зависеть от решения Банка России по ключевой ставке в грядущую пятницу – чем выше будет ставка, тем недоступнее станут кредиты для населения и тем меньше будет его потребительская активность.

В связи с этим на рынке зародились предположения, что экспортеры умышленно увеличили продажу долларов и юаней, чтобы укрепить рубль и тем самым показать регулятору, что ситуация на валютном рынке нормализуется и не приведет к дальнейшему росту инфляции. Впрочем, в такой «сговор» многих конкурирующих друг с другом компаний верится с большим трудом.

Укрепление рубля всегда негативно для акций экспортеров, поскольку балансовая прибыль эмитентов в рублях снижается. При этом бумаги экспортеров превалируют в Индексе Мосбиржи.

Поэтому неудивительно, что основной индикатор российского рынка акций сегодня продолжил снижение пятый день подряд. Такого продолжительного падения рынка в этом году ранее не наблюдалось. По итогам дня Индекс потерял почти 0,7% капитализации.

Техническая картина по рынку продолжает ухудшаться: сегодня Индекс Мосбиржи закрылся ниже линии поддержки восходящего тренда, сформированного в середине февраля. Это является сильным сигналом для начала фиксации прибыли по среднесрочном портфелям. Впрочем, некоторые инвесторы не верят в пробой тренда, и покупают акции, считая, что рынок вернется к росту.

Цены на нефть сегодня остались практически без изменений, чуть выше $90 за баррель. Аналитики по-прежнему не исключают их роста как минимум на $4-5, называя такие драйверы, как начало покупки нефти в израсходованные стратегические резервы США и приближение традиционного для осени сезона ураганов в Мексиканском заливе.

На таком внешнем фоне акции отечественной нефтянки закрылись разнонаправленно: на 1,6% взлетела «Газпромнефть», на 0,6% присела «Роснефть», а «Лукойл» подешевел на 1,6%.

Почти все аналитики считают, что акции нефтяных магнатов стоит как минимум еще продолжать держать в портфелях. Но при этом относительно них появилась новая «страшилка», из числа столь характерных для нашего рынка.

«Если же говорить о нефтяниках, то их доходы в III квартале могут расценить в качестве “сверхдоходов”, что может стать основанием для новых платежей в пользу государства», - пишет в своем обзоре ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Здесь стоит отметить, что практика этого года, когда впервые был введен налог на сверхдоходы, показала, что дополнительные выплаты практически не отразились на финансовом состоянии большинства компаний. Однако если предположения рынка о том, что нефтянка может попасть под дополнительные выплаты, получат подтверждение, то первая реакция рынка будет резко негативная.

В целом же эксперты ждут высоковолатильных торгов на рынке акций в течение нынешней недели. Трейдеры будут пытаться спрогнозировать решение совета директоров ЦБ по ключевой ставке, которое во многом будет зависеть от динамики курса рубля.