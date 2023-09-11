Рязань, Владимир, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск получили статус «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 10 российским населенным пунктам присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что речь идет о Владимире, Воткинске (Удмуртия), Находке (Приморье), Новомосковске (Тульская область), Подольске (Московская область), Прокопьевске (Кузбасс), а также Рязани, Рубцовске (Алтайский край), Улан-Удэ и Ханты-Мансийске.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено в 2020 году, оно присваивается городам, жители которого внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство продукции на предприятиях в тылу. Ранее этого звания были удостоены 53 населенных пункта.