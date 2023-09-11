Сахалин представил на ВЭФ план масштабного развития АПК региона

На Сахалине появятся новые производства средств защиты растений и микробиологического кормового белка, заявил в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Проекты в области агропрома в регионе в приоритете и занимают весомое место в его инвестиционном потфеле — всего их 8, а сумма финансовых вливаний составит 146,4 миллиарда рублей

Одним из перспективнейших проектов глава Сахалинской области назвал завод по производству концентрата на основе микробного белка гаприна. Завод должен укрепить позиции региона в сфере биотехнологий и обеспечить рынок высококачественным природным белковым сырьем. Гаприн содержит не менее 70% усваиваемого протеина, не патогенен и без ГМО. Требуемый объем инвестиций — десять миллиардов рублей. Просчитанная мощность производства — до 100 тысяч тонн готовой продукции в год. Общее количество новых рабочих мест — 250.

«Гаприн — это производство кормового белка, который растет в метане. Современная высокотехнологичная история. Технологический партнер у нас есть, есть и бизнес-партнер, но мы ищем крупного партнера, который помог бы развернуть этот проект. Далее мы собираемся на базе нашего газа, метана, создать производства пестицидов. Звучит не очень приятно, но очень актуально. И российский рынок просит этот продукт, и его можно продавать за рубеж. Третий проект связан с преференциальными зонами наших Курильских островов, где будут построены гостиницы. Некоторые бизнесмены выбрали локации, строительство уже идет», — рассказал Лимаренко.

Особо отметил он и производство марикультуры.

Впрочем, в портфеле Сахалина не только проекты АПК, всего в регионе сегодня реализуется 95 инвестпроектов на общую сумму 688 миллиардов рублей, они охватывают области новой энергетики, агрокомплекса, транспорта и логистики, промышленности, комфортной среды и туризма.

В их числе модернизация морских портов Корсакова и Шахтерска, строительство водородного завода мощностью 36,5 тысячи в год, реализацию проекта «Сахалин 3» для подводной добычи углеводорода, а также развитие гостиничной инфраструктуры на Курильских островах и модернизацию горнолыжного комплекса «Горный воздух» с целью сделать его курортом международного уровня.

Оценивая инвестиционные перспективы Сахалинской области, представленные на площадке ВЭФ, исполнительный директор блока развития Дальнего Востока и Арктики в ВЭБ.РФ Тимур Бойтемиров отметил, что «у Сахалинской области всегда интересные проработанные проекты. И, хотя они еще на ранней стадии проработки, мы видим их большой потенциал для инвесторов. И наша задача сегодня — наполнить эти проекты деньгами. Для Дальнего Востока у нас есть два основных механизма: льготное финансирование по линиям Минвостокразвития под два процента для проектов, которые признаны приоритетными для социально-экономического развития Дальнего Востока, и фабрика проектного финансирования — для масштабных инфраструктурных и промышленных проектов», — пояснил эксперт.

«Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом», — заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.



В нынешнем году Восточный экономический форум проходит во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».