Сбер добрался до рекорда

Сбербанк заработал в августе 140,9 млн руб чистой прибыли, а за 8 месяцев показатель составил 999,1 млрд руб., говорится в сообщении банка. Рентабельность капитала составляет 25,2%.

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Таким образом, чистая прибыль банка в августе превысила среднемесячный показатель этого года.

Физическим лицам в августе был выдан максимальный объем кредитов за всю историю Сбера на сумму 915 млрд руб. На долю ипотеки пришлось 57% выданных кредитов. Портфель жилищных кредитов вырос на 4,3% за месяц (+19,8% с начала года), а его объем составил 9 трлн руб.

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В сообщении Сбера отмечается, что произошедшее в августе повышение ключевой ставки Банка России привело к усилению спроса на ипотечные кредиты.

Про этот кажущийся парадокс мы не раз писали. Многие девелоперы говорили, что после решения ЦБ о повышении ставки покупатели недвижимости, которым была уже одобрена ипотека, начали ее ажиотажно получать и выходить на сделки по покупке квартир, пока банки не подняли ипотечные ставки вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Банка России.

Однако уверенно прогнозируют, что уже в сентябре спрос на ипотеку и потребительские кредиты начнет снижаться.

Многие также ждут повышения Банком России ключевой ставки в эту пятницу, что еще больше сократит спрос населения на кредиты.

Впрочем, Сбер сформировал достаточный кредитный портфель, чтобы уверенно зарабатывать на нем многие месяцы.

Не исключено также, что на прибыль банка в сентябре повлияет переоценка стоимости находящихся в его портфеле долговых обязательств, поскольку цены всех облигаций начали резко падать в начале месяца.

Пока же акции Сбера находятся в числе лидеров роста, к обеду понедельника дорожая примерно на 0,7% при том, что Индекс Мосбиржи снижается на 0,8%.

Обычно акции Сбера росли несколько дней перед отчетностью, и падали после ее публикации. Сегодня наблюдается обратная картина, поскольку рынок очень позитивно воспринял опубликованные результаты, а технический фактор способствовал отскоку бумаги после четырех дней падения.

«Мы считаем, что вышедший отчет показывает силу бизнеса Сбера даже в текущих условиях, когда идет рост инфляции, рост ключевой ставки, а также происходит девальвация рубля. Банк продолжает наращивать кредитный портфель, а также демонстрирует опережающий рост по всем метрикам», - пишет в своем обзоре главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Компания видит целевую цену обыкновенных и привилегированных акций в 343 руб. на горизонте 12 месяцев.

Старший аналитик Альфа-Банка Евгений Кипнис рекомендует покупать акции Сбера «в моменты слабости рынка», считая, что по итогам года банк заработает более 1,4 трлн руб. чистой прибыли. Это позволит выплатить дивиденды в размере 31-32 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности примерно в 12,5% по текущим котировкам.

«Ожидаемая нами дивидендная доходность Сбербанка соответствует доходности 10-летних ОФЗ. Таким образом, дальнейшее раскрытие потенциала роста бумаги, вероятно, будет зависеть от внешнего фона и настроений на рынке», - осторожно отмечает Кипнис.

Действительно, дивидендная доходность Сбера кажется очень высокой, особенно для эмитента такой величины, но она выглядит неинтересной для умеренно-консервативных инвесторов, поскольку по ОФЗ можно заработать столько же, но практически без риска.

Техническая картина по акциям Сбера не радует. С начала августа бумага торгуется в широком боковике с границами 255-272 руб. Сегодняшний рост Сбера вызван не только сильной отчетностью, но еще и тем, что в пятницу его акции закрылись на нижней границе боковика. Поэтому в понедельник многие спекулянты просто стали закрывать короткие позиции, решив посмотреть, пойдет ли бумага к верхней границе коридора, или будет пробивать нижнюю.