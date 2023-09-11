Сбер за восемь месяцев получил 1 трлн чистой прибыли

Как сообщил президент — председатель правления Сбера Герман Греф, банк с начала 2023 года получил 999 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ.

Об этом пишет «Интерфакс».

«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», — отметил глава Сбера.

Сообщается, что кредитный портфель банка по РСБУ в январе — августе увеличился примерно на 18%; розничный вырос на 18,2%, корпоративный — на 17,6%.

«В августе, несмотря на отпускной сезон, клиентская активность осталась на высоком уровне — мы выдали почти 3 трлн рублей кредитов», — рассказал Греф.

По его словам, внушительный рост кредитного портфеля был сбалансирован привлечением клиентских средств. «Мы увеличили ставки по вкладам — так, максимальная ставка поднялась до 12%. В результате, средства физических лиц выросли почти на 2% за месяц», — цитирует агентство главу Сбера.

Уточняется, что чистая прибыль финансовой организации по РСБУ в прошлом месяце составила 140,9 млрд руб.; результат августа превысил месячные показатели с начала текущего года: в июле Сбер получил 130,4 млрд руб. чистой прибыли, в июне — 138,8 млрд, в мае — 118,1 млрд, в апреле — 120,7 млрд, в марте — 125,3 млрд, в феврале — 114,9 млрд, в январе — 110,1 млрд.

Рентабельность капитала в последний месяц лета составила 27,5% (в январе — августе она превысила 25%).

Чистый процентный доход за январь — август 2023 года увеличился на 40,1% и составил 1 трлн 467,8 млрд руб. (в августе зафиксирован рост на 49,5%, до 209,4 млрд). Рост этого показателя банк связывает с растущей динамикой бизнеса последних месяцев и эффектом низкой базы прошлого года. Чистый комиссионный доход за восемь месяцев 2023 года увеличился на 19,9%, до 449,9 млрд руб.; на динамику этого показателя повлиял рост объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания частных клиентов. В августе чистый комиссионный доход составил 64,3 млрд руб., он вырос на 16,4%.