Собянин получил 76,39% голосов на выборах мэра Москвы

По результатам обработки 100% протоколов на выборах мэра Москвы действующий глава города Сергей Собянин набрал 76,39% голосов.

Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Второе место с 8,11% голосов получил член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы Леонид Зюганов; за ним следуют вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов с 5,61%, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди», 5,34%) и первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Госдуме Дмитрий Гусев (3,93%).

Столичный градоначальник поблагодарил избирателей за поддержку в своем блоге.

«Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире — мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами», — подчеркнул Собянин.