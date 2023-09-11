СВО: работа по целям

Министр обороны Сергей Шойгу на совещании с командующими 5 сентября сообщил, что Украинская армия «с начала так называемого наступления потеряла более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений».

Статья по теме: В Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками

Заметим, что речь идет только о тех потерях, которые смогла подтвердить наша разведка по итогам прямых боевых столкновений. В статистике МО РФ не учитываются результаты таких операций, как прошедшая на прошлой неделе, 7 сентября. Ее результаты генерал-лейтенант Игорь Конашенков сформулировал на брифинге так: «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах».

Делая доклад, глава оборонного ведомства России отметил: «Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Самая напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва».

Статья по теме: В Минобороны представили оперативные данные о ходе спецоперации

К ожесточенным боям в южной зоне СВО мы еще вернемся. Теперь же остановимся на том, как потери Украины оценили в НАТО.

8 сентября на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли озвучила доступную ей информацию о том, что с начала СВО украинская армия понесла 500 тысяч безвозвратных потерь. Речь об убитых и получивших ранения, не совместимые с дальнейшей военной службой. В основном, это ранения, которые привели к потере конечностей или параличу. Клэр Дейли задала вопрос генсеку НАТО о том, почему на фоне таких потерь продолжается дискурс об успешном наступлении ВСУ? Йенс Столтенберг, к удивлению многих парламентариев, не стал опровергать цифры, озвученные ирландкой. А хладнокровно сказал: «Никто не обещал, что будет легко и просто. Русские грамотно выстроили свою оборону».

Днем в понедельник, 11 сентября официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что по складам, скоплениям живой силы и техники резервной 82-й бригады наносятся удары силами ВКС России. На всех направления СВО в прямых боестолкновениях 10-11 сентября уничтожено свыше 1 100 военнослужащих ВСУ.

Вокруг Работино

Возвращаясь на фронт, самая противоречивая информация сейчас поступает из района населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Утром 6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России тактически отошли из Работино на высоты, которые являются главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу. Министерство Обороны в тот же день объявило следующее: «В районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области отражаются атаки ВСУ. Изменений в тактическом положении российских войск нет», и более ситуацию не комментировало, сообщая в последующие сутки лишь о растущем числе атак врага в этом районе. При этом в информационных выпусках России-24 старшие офицеры комментировали уход войск из безлюдного поселка на более выгодные господствующие над ним высоты.

Работино находится в низине, там не осталось мирных жителей, и российские войска вполне могли оставить этот пятачок и подняться на холмы, чтобы укрепиться там. МО РФ этого не подтверждает, но и опровержения не делало, заявив лишь, что тактически ничего не изменилось. Но по данным МО РФ, именно в Работино брошены резервные части элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, усиленные другими резервными соединениями, прошедшими качественную подготовку.

«Я предполагаю, что решение оставить Работино, если оно действительно принято, – принималось быстро, исходя из ситуации. Удерживать этот поселок против превосходящих сил из резерва врага – означало нести большие потери. А если в Работино расположатся свежие украинские части – то появляется эффективный способ их там же и уничтожать», – сказал «Эксперту» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Предположение специалиста отчасти подтверждается итоговым сообщением МО РФ за минувшую неделю относительно ситуации в районе сел Работино и Вербовое: «За неделю ВСУ предприняли 39 попыток прорвать оборону, уничтожено более 845-ти украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк “Challenger” производства Великобритании и 25 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 63 орудия полевой артиллерии противника».

Таким образом, в Работино уничтожен уже второй танк «Challenger» из тех 14, которые Великобритания поставила ВСУ.

Одна только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и ранеными в селах Работино и Вербовое.

Поскольку российские войска ведут оборонительные бои, то наши потери в десятки раз меньше.

«Враг, вероятно, планировал, оттолкнувшись от Работино, продвинуться в направлении Мелитополя и Бердянска. Но это маловероятно. Подразделения российской армии, укрепившиеся на возвышенностях, его сдерживают и наносят ему потери. Кроме того, в любом случае, враг упрется в эшелонированную оборону России в районе Токмака», – сказал «Эксперту» доктор военных наук, капитан 1 ранга Константин Сивков.

По мнению Сивкова, ВСУ, даже если они действительно взяли Работино, будут вынуждены покинуть его через какое-то время. Однако один из боевых офицеров, пожелавший остаться неназванным, предположил в разговоре с «Экспертом», что Работино может превратиться во второй Бахмут, для взятия которого потребуется многомесячная осада. Но исход в любом случае предрешен.

Эту же информацию в понедельник подтвердил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Село Работино в Запорожской области превращается для украинских войск во «второй Артемовск» (Бахмут)», – сказал он РИА Новости.

«В районе этого населенного пункта уничтожаются наиболее боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). На смену бахмутской мясорубке пришла работинская. Работино стало местом утилизации всех наиболее боеспособных подразделений украинских войск, включая резервы», — заявил Рогов.

Константин Сивков предполагает: «Переброска резервов ВСУ на юг упрощает задачи МО РФ на Донецком и Купянском направлениях, где наши войска занимают выгодные позиции, слегка продвигаясь вперед».

Действительно, согласно сводкам МО РФ, на Донецком и Купянском направлениях есть продвижение в районах пунктов Водяное, Красногоровка, Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики, и Куземовка (ЛНР), кроме того, российские войска занимают выгодные позиции на окраинах Харьковской области (Украина).