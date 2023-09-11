Три участка бывших промзон реорганизуют в Басманном районе Москвы

Три участка общей площадью более 6 га, расположенных в Басманном районе Москвы, реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Совокупный объем инвестиций в эти проекты составит около 6,5 млрд, сообщил 9 сентября заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на проект решения опубликованный на сайте правительства Москвы.

Земельные участки расположены на улице Бакунинская (владения 74/76) и Большая Почтовая (34-40). По оценкам властей столицы, сейчас эти территории используются неэффективно. Право их редевелопмента единым лотом выставят на торги, в которых могут участвовать и независимые инвесторы.

«Три неэффективно используемых участка в Басманном районе общей площадью 6,12 га входят в один проект комплексного развития территорий и подлежат редевелопменту. Здесь планируется построить почти 235 тыс кв м недвижимости», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается в 6,5 млрд, а по итогу реализации проектов здесь появится 650 новых рабочих мест.

В том числе, на этих участках планируется строительство почти 212 тыс кв м жилья и около 23 тыс кв м общественно-деловой недвижимости и социальных объектов. «В том числе образовательный комплекс, состоящий из детского сада для 200 воспитанников и школы для 600 учащихся», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Добавим, поблизости этих участков расположена станция метро «Электрозаводская» и «Бауманская», а также Третье транспортное кольцо.

Городская программа КРТ запущена, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли, которые заброшены или используются неэффективно. На них строят жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. На данный момент в Москве на разной стадии находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс га.