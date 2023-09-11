Триллион для Дальнего Востока

Подписанию соглашения предшествовала работа по отбору инвестиционных проектов, представленных регионами Дальнего Востока. В течение двух месяцев инвестиционные команды ВЭБ.РФ и Сбера совместно с субъектами федерации и Минвостокразвития России проанализировали более чем 350 проектов на общую сумму в 2,6 трлн рублей.

В итоге было отобрано более 100 инвестпроектов, предлагаемых к реализации в самых разных отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, общественный транспорт, туризм, логистика, ЖКХ, социальная инфраструктура. В рамках ВЭФ была проведена питч-сессия Инвест-контакт, на которой представители субъектов федерации Дальнего Востока, в том числе главы регионов, представили потенциальным инвесторам, финансовым аналитикам и общественности 20 наиболее значимых проектов, нацеленных на экономическое развитие ДФО. Обозначим некоторые из них.

Республика Бурятия представила проект по созданию современного четырехзвездочного оздоровительного отеля, способствующего развитию как местного, так и общероссийского туризма. Инвестора для строительства четырехзвездочной гостиницы ищет и Якутия. Республика презентовала также проект реконструкции аэропорта в Якутске.

Амурская область намерена построить предприятие по переработке масличных (соя, рапс, лен) мощностью до 1 млн тонн и за счет этого обеспечить глубокую переработку продукции АПК – сейчас более 50% собранного урожая отправляется на экспорт.

Еврейская автономная область представила проект графенового кластера, предполагающий разработку месторождения графита «Союзное» в расчете на растущий рынок применения графена, который по прогнозам к 2030 году должен достичь 800 млрд долларов в год.

Забайкальский край намерен воссоздать исторический центр Читы, чтобы сделать город более привлекательным и для местных жителей и для туристов.

Хабаровский край представил проект по производству автобусов под брендом Amurbus.

«С учетом того, что многие страны для россиян закрылись, а мы привыкли путешествовать, туристическая отрасль в регионах Дальнего Востока активно развивается,- отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, - Также я бы выделил проекты, связанные с городским транспортом. Это тоже очень важная история. Все понимают, что это серьезно влияет на настроение людей, живущих в городах. Много строится аэропортов, что связано в том числе и с внутренним туризмом. Во всех практически проектах строительства аэропортов мы, как ВЭБ.РФ, принимаем участие».

При этом ВЭБ.РФ не выступает в качестве собственно инвестора проекта. Он, как и Сбер, предоставляет инвестору проекта финанисирование. Причем, поскольку цель ВЭБ.РФ не получение прибыли, а развитие экономики, средства выдаются под минимальный процент, позволяющий окупить операционные расходы банка развития.

«Если инвесторы покажут нам безубыточную модель, мы инвесторам дадим деньги, и они построят заявленные объекты, – объясняет Артем Довлатов, – И, судя по тому, как мы сегодня пообщались, я думаю, что многие инвесторы смогут показать хорошие модели».

Участие ВЭБ.РФ в проектах демонстрирует заинтересованность государства в их реализации и тем самым привлекает к ним коммерческие банки, которые также включаются в финансирование.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, процент конвертации соглашений, заключенных ранее, в реальные проекты на Дальнем Востоке очень высокий. «В связи с этим у меня большие надежды на то, что партнерство лидеров – ВЭБ.РФ и Сбера – позволит сделать так, чтобы эта плеяда классных проектов не останавливалась». Он отметил, что за последние 10 лет инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке выросли и превышают средние по России в три раза.