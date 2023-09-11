ЦБ объяснил причины падения профицита текущего счета платежного баланса РФ

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе — августе составил $25,6 млрд. Показатель снизился в 7,2 раза по сравнению с соответствующим периодом 2022 года ($184,8 млрд). Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса, сообщается на сайте Банка России.

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«Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе — августе 2023 года составил 25,6 млрд долларов США, что значительно ниже показателя соответствующего периода 2022 года. Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3% (на 156,7 млрд долларов США). По первой оценке августа 2023 года положительное сальдо текущего счета сложилось на уровне 2,8 млрд долларов США», — говорится в комментарии ЦБ.

Профицит внешней торговли РФ по итогам январе — августа снизился более чем в 3,1 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $72,6 млрд. Регулятор объяснил это уменьшением стоимости экспорта на 31,8% (на $127,5 млрд) в результате снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные товары российского экспорта. При этом стоимостные объемы импорта по сравнению с прошлым годом выросли на 17% (на $29,2 млрд).

За восемь месяцев дефицит баланса внешней торговли услугами вырос более чем вдвое за счет оживления турпотока из России за рубеж, а также снижения стоимости экспорта услуг, отметили в ЦБ. Совокупный дефицит первичных и вторичных доходов сократился в основном в результате уменьшения объема начисленных российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов. При этом прирост иностранных активов за отчетный период замедлился более чем в два раза год к году.

«Снижение внешних обязательств экономики в I квартале 2023 года было нивелировано их последующим приростом в апреле – августе 2023 года, в том числе в результате начисления российскими компаниями дивидендов в пользу нерезидентов, которые не могут быть выплачены или же выплачиваются на счета типа "С"», — добавили в ЦБ.

