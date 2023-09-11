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«Убрать маркетинг — откатинг»: Мутко предложил варианты для снижения стоимости жилья

11 сентября 2023, 17:00

По данным гендиректора «Дом.РФ», за последние два-три года цены на жилье выросли на 73%

Коллаж: Тамара Ларина

Генеральный директор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме, предложил принять ряд мер, которые могли бы сделать жилье более доступным для россиян. По его данным, за последние два-три года цены на жилье выросли на 73%. 

«Для снижения цен есть очень большой инструментарий. Первое, конечно — грамотное мастер-планирование и использование градостроительного потенциала. С 2016 года регионам Дальнего Востока было передано 6 млн кв. метров земли с градпотенциалом 6 млн кв. метров, из них реализовано в лучшем случае 200 тыс. кв. метров», — заявил Мутко.

Второе, по его словам, — вопросы инженерной подготовки. Мутко признал, что на этом этапе строительства много издержек, которые влияют на себестоимость жилья.

«Конечно, устранить административные барьеры, этим занимается министерство. Ну и, конечно, "маркетинг-откатинг" — это тоже надо убирать, это тоже в цене», — добавил Мутко.

Он также обратил внимание, что сегодня 53% жилья в российских новостройках приходится на однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми. Глава «Дом.РФ» предложил стимулировать покупку больших квартир уменьшением ипотеки на 2%, чтобы и «застройщику было выгодно, и всем». 
 