«Устойчивый тренд»: Силуанов сообщил о нормализации бюджетной ситуации

Формирование федерального бюджета происходит на фоне восстановления экономической активности более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее. Структурный дефицит бюджета России будет постепенно сокращаться, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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«Устойчивый тренд на улучшение бюджетной ситуации позволяет прогнозировать исполнение бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП. Структурный дефицит будет постепенно сокращаться с выходом в 2025 году на параметры бюджетного правила», — цитирует пресс-служба Минфина Силуанова.

Министр отметил, что поступления в бюджет крупнейших ненефтегазовых доходов (оборотные налоги, налог на прибыль) устойчиво растут, в том числе к уровню 2022 и 2021 годов. Кроме того, месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, существенно превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год). Министр считает, что это позволит перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния. Динамика исполнения расходов, по словам Силуанова, тоже нормализовалась после ускоренного финансирования в начале года.

«На ближайшие годы сохраняется ответственный подход к финансам. Бюджет учитывает нормализацию бюджетной политики. При этом обеспечивается безусловное финансирование как всех принятых обязательств, так и новых актуальных приоритетов: обеспечение безопасности страны и боеготовности вооруженных сил, интеграция новых регионов, социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Все эти приоритеты обеспечены финансами и учтены в бюджете», — подчеркнул глава Минфина.

