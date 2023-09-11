В Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотниками

Минобороны России рассказало о ходе специальной военной операции.

Согласно сводке ведомства, на Донецком направлении отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка (ДНР); за сутки потери противника составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными.

На Южно-Донецком направлении отражены три украинские атаки в районах Новомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область), уничтожено около 160 боевиков.

На Запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области, уничтожено до 145 украинских военнослужащих, два танка, а также три автомобиля и, в частности, ЗРК британского производства Stormer HVM. На Краснолиманском направлении отражены три атаки, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих.

«На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Строевка, Синьковка, Кисловка и Песчаное Харьковской области», — информирует ведомство, добавляя, что потери противника на этом направлении составили до 80 военнослужащих.

Кроме того, сообщает Минобороны, в Херсонской области уничтожен пункт управления дронами. «В районе населенного пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами», — указывается в сообщении.

Уточняется, что на Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».