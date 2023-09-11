В Кремле подтвердили информацию о приезде Ким Чен Ына в Россию в ближайшие дни

Информация о скором посещении России лидером КНДР соответствует действительности, об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Кремля.

«По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», — указывается в сообщении.

Ранее Bloomberg проинформировало, что встреча Путина и Ким Чен Ына с большой вероятностью состоится 13 сентября. По данным агентства, поезд северокорейского лидера уже направляется в Россию.

Лидер КНДР будет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), писала на минувшей неделе The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее сегодня для участия в ВЭФ во Владивосток приехал Владимир Путин.