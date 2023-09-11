В Москве разработали мультимедийный комплекс для умных спортплощадок

Столичное предприятие «Национальные Технологии» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») разработало мультимедийный комплекс «Умная опора», который применяют в качестве технологического ядра умных спортплощадок. Благодаря новинке пользователи могут пользоваться цифровыми сервисами. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Среди доступных функций программного обеспечения: сбор статистических данных по занятиям спортом, регистрация и авторизация пользователей с помощью QR-кодов, запись на посещение игровых зон, воспроизведение музыкального контента и многое другое, рассказал руководитель департамента. На спортивных площадках будут работать освещение, камеры видеонаблюдения, будет доступен сервис записи и отправки фото и коротких видеороликов. Помимо этого, в комплекс встроили разъемы для зарядки мобильных устройств и точку беспроводного доступа в интернет.

Как подчеркнул генеральный директор предприятия Константин Юнов, в компании делают упор на создание не просто площадок с тренажерами, а стараются строить современные пространства для занятий спортом. При сканировании QR-кодов на площадке пользователи переходят на специальный портал QRUSport, созданный компанией при поддержке Минспорта России. На сайте горожане могут получить рекомендации по тренировкам, инструкции по технике безопасности и посмотреть видеоролики с упражнениями.

Первая умная спортивная площадка, оборудованная подобным комплексом, была построена на территории Центра образования им. В.И. Пеллера в Биробиджанском районе Еврейской автономной области. В ноябре 2023 года планируют открыть еще нескольких таких объектов в Республике Бурятия.