В ОЭЗ Москвы изготовили комплектующие для самолета Superjet 100

Компания «Термико», которая обладает статусом резидента особой экономической зоны Москвы, поставила 740 высокоточных платиновых датчиков температуры. Комплектующие использовали при строительстве самолета Superjet-100. Первый полет с импортозамещеннымикомплектующими прошел в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработка московской компании может быть применена в любых типах самолетов, ракет и другой техники. При изготовлении датчиков было необходимо обеспечить максимальную надежность, высокую точность и стабильность, а такжедостоверность результатов измерений. И этим критериям отвечают метрологические характеристики пластины, добавили в пресс-службе.

Работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. В компании его делают по собственному техпроцессу, используя исключительно отечественную платиновую проволоку, сказал Овчинский.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев, всего в новом образце самолета на отечественные аналоги заместили около 40 систем и агрегатов. Датчики столичного резидента разрабатывали, испытывали и отлаживали на протяжении 30 лет. Таким образом, разработка стала высокоточной, и может работать вшироком диапазоне температур: от минус 196˚С до плюс 500˚С.

Резидент поставил комплектующие для ближнемагистрального самолета Superjet-100 в рамках государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), который заключили Министерство промышленности и торговли России и ПАО «Корпорация “Иркут”».