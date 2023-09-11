ВЭБ.РФ предложил создать единую среду доступа к данным о городах и регионах

Создать единую среду доступа для платформ, на которых можно было бы анализировать геопространственные и иные данные по субъектам и городам Российской Федерации предложили в ВЭБ.РФ. С такой инициативой на сессии «Национальная система пространственных данных: перспективные решения в развитии ДФО» Восточного экономического форума выступил главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.



«В России сейчас большое количество систем, которые имеют возможности анализировать геопространственные данные и в принципе данные во всех наших субъектах. Правильно говорить о создании единой среды доступа к этим данным. Например, в IT–индустрии есть общая среда разработки, в случае аналитики по городам необходимо говорить об унификации калибровки показателей данных и доступа к этим системам», — отметил Самохин.

Для качественной аналитики в структуре ВЭБа есть два инструмента: Индекс качества жизни, география которого сегодня насчитывает 218 городов, а число показателей превысило 300, и геоаналитическая система ГеоВЭБ с более чем 400 показателями. Аналитические системы позволяют пользователю не просто увидеть точку на карте, а за минуту получить объективную и полную информацию. «В случае Индекса ВЭБ.РФ это будет портрет города: его сильные стороны и зоны, требующие внимания. ГеоВЭБ поможет, например, определить инвестиционный потенциал по отраслям и подскажет обеспеченность районов города объектами инфраструктуры различных отраслей», – сказал Самохин. Госкорпорация также финансировала строительство современного центра обработки данных на Дальнем Востоке, который может активно использоваться для реализации цифровых сервисов, в том числе современных информационно-аналитических платформ.

Цифровизация сервисов и данных о городах — элементы экономики данных и экономики предложения, о которых в послании Федеральному собранию говорил Президент РФ. В России работает большое количество систем, имеющих возможности анализировать геопространственные и иные данные в субъектах и городах.

Директор Роскадастра Владислав Жданов поддержал предложение Андрея Самохина. Он подчеркнул, что всё должно быть «на единой картографической основе, по единым стандартам — в логике и экосистемности, и партнёрства. «Раньше экопартнёрство и ГЧП–проекты не были урегулированы. Этому вопросу мы (сейчас) тоже очень много внимания уделили. А самый главный вопрос — полное импортозамещение, то есть полностью отечественные технологии, и, конечно же, информационная безопасность», — сообщил Жданов.