ВЭФ: Магаданская область делает ставку на золото, биоресурсы и туризм

Магаданская область в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме представила инвесторам 56 проектов в восьми значимых отраслях: это промышленность, городская среда, жилье, экология, коммунальная, транспортная, социальная и туристическая инфраструктура. Это план-миссия Магадана как центра освоения севера Дальнего Востока, интегрированного в экономику АТР.

Заявляя о громадном потенциале Магаданской области, глава региона Сергей Носов подтвердил его фактами. По его словам, «только золота 187 тонн сегодня лежит в недрах и ждет инвестора. А есть еще и цветные металлы, спрос на которые постоянно растет. Это медь, цинк, например. Бюджетный эффект области — 187 миллиардов рублей, насколько я помню». Он убежден, что «на полезные ископаемые инвестор точно придет». Но не только золотом или природными ресурсами, по словам губернатора, богата область. «Мы живем на берегу Охотского моря — самого богатого в мире биоресурсами. А наиболее богатые районы Охотского моря ближе всего расположены к Магадану», — рассказал Сергей Носов.

Он обратился к истории, напомнив, что когда-то в Магадане стоял великий, могущественный рыболовецкий флот, а сегодня, по словам губернатора регион работает над возрождением рыбного морского промысла в акватории Охотского моря.

«Перспективы очень хорошие. Сегодня рыбопромышленники начали вкладывать в территорию. И не просто в переработку, а в высокотехнологичную. Например, в этом году запущен комплекс по производству рыбного жира Омега-3. Это единственный завод в России — их всего четыре в мире. Поэтому мы видим в этом направлении большие перспективы, и инвестор идет. Тем более что свободная экономическая зона с ее льготным таможенным режимом способствует привлечению инвесторов. Но я хотел бы отметить еще одно направление, очень интересное и важное — гостеприимство. "Будете у нас на Колыме, милости просим" — сегодня это уже не шутка. Это действительно востребовано, и инфраструктура создается», — пояснил Носов.

Помимо развития рыболовства, магаданцы презентовали на Восточном экономическом форуме два крупных проекта в сфере туризма: строительство морского туристического центра и четырехзвездной гостиницы в Магадане. По мнению представлявшего проект руководителя департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрея Таболина, морской туристический центр на берегу бухты Нагаева должен стать «ярким притяжением» для приезжающих в регион и его жителей.

«Природа щедро наградила Магаданскую область и прилегающую акваторию водными биологическими ресурсами. У нас водится огромное количество промысловой рыбы. У нас можно в виде любительского рыболовства добывать крабов. Непосредственно в бухту Нагаева заходят касатки. На траверсе бухты — китообразные, включая горбатого кита, богатейшая орнитологическая база. Очень много интересного, что сегодня привлекает туристов со всей страны. Замечу, что Магадан — это единственный порт на Дальнем Северо-Востоке в Охотском море. То есть необходимость создания здесь морского туристического центра безусловна. Уже существуют подъездные пути. Развита вся инженерная инфраструктура», — рассказал Андрей Таболин.

Но пока, по его словам, пока Магадане нет акватории, обеспечивающей безопасный спуск и стоянку маломерных судов на воде с возможностью технического обслуживания. Поэтому невозможно и оказание хротя бы минимальных услуг по межсезонному сервису и хранению судов.

Морской туристический центр должен стать комплексным проектом развития инфраструктуры отдыха, туризма и развлечений. Как отмечено в презентации, он подразумевает интенсивную урбанизацию промышленной прибрежной территории и активную затройку ее объектами рекреационного назначения. В их числе морской вокзал, место стоянки и обслуживания маломерных и круизных судов, рестораны, магазины, предприятия досуга и сервисного обслуживания.

Инвестиции в проект, который планируется реализовать в 2024-2026 годы, оцениваются в 11,5 миллиардов рублей.

В Магадане осознают, что для увеличения турпотока нужно создавать новые объекты размещения. В своем докладе на ВЭФ представители региона сообщили, что номерной фонд Магаданской области сегодня составляет 836 номеров, а гостиниц уровня «четыре звезды» и вовсе нет, что не позволяет обеспечить потребность в комфортном размещении гостей.

«Мы делали схему развития туризма РФ, куда входили все регионы Дальнего Востока. Магаданская область — регион с высоким уровнем зарплат и низким уровнем потребительских расходов, это регион с высокоплатежным спросом. При этом в регионе нет ни одного отеля 4-5 звезд, а для того уровня спроста, который в регионе есть - это высокопотенциальная история, которую необходимо развивать», — рассказала руководитель проектного офиса ПроГород (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

Между тем в прошлом в Магаданскую область приехали 75 тысяч человек, в нынешнем году, по прогнозам, турпоток достигнет 80 тысяч, а в 2024 — более 84 тысяч человек.

Запланированное строительство новой гостиницы на 121 номер обойдется региону в 2,9 миллиарда рублей. Срок сдачи намечен на 2026 год. Реализация проекта даст городу 78 рабочих мест.