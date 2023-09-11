Возможной причиной ЧП с «Луной-25» назвали неисправность прибора для измерения ориентации

Причиной аварии, которая произошла с межпланетной станцией «Луна-25», могла стать неисправность прибора «Биус-Л».

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Ранее прибор не испытывался в космосе, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что аппарат предназначен для определения ориентации космической станции и определения скорости полета. Устройство отправляет эти данные на компьютер станции, которая направляет двигателю соответствующую команду.

Подчеркивается, что сбой в работе прибора для навигации — лишь одна из версий причин ЧП, окончательное решение по этому вопросу вынесет аварийная комиссия.

Посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли межпланетной станции «Луна-25» должна была состояться 21 августа, однако аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, основной причиной аварии стал сбой при отключении двигателя. В госкорпорации заявили, что изучают возможность повторения миссии в 2025-2026 годах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. «И это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы "рвать не себе волосы", это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», — сказал представитель Кремля.

Он заверил, что все связанные с космической программой «достаточно амбициозные» планы России будут реализовываться дальше. «Главное не останавливаться», — подчеркнул он.