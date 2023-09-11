«Я любовь оставляю в наследство…» - гала-концерт к столетию Расула Гамзатова

27 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный гала-концерт «Я любовь оставляю в наследство…», посвященный столетию выдающегося поэта Расула Гамзатова. В концерте примут участие известные актеры и музыканты, среди которых Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев, Алексей Кизенков, Анна Бутурлина, Владислав Косарев и другие. Знаменитые артисты исполнят произведения на стихи народного поэта Дагестана — «Берегите друзей», «Где же ты, счастье», «Есть глаза у цветов», «Желтые листья», «Исчезли солнечные дни» и популярную песню «Журавли», затронувшую души миллионов людей по всей стране и ставшую любимой для многих поколений. Вечер пройдет при участии Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом — народный артист России Сергей Скрипка.

Великий Расул Гамзатов. Его книги выходили многомиллионными тиражами. Его стихи переводили на десятки языков всего мира. Его творческие вечера проходили в переполненных залах, даже если это был стадион «Лужники». С ним работали лучшие композиторы своего времени, среди которых Юрий Антонов, Александра Пахмутова, Ян Френкель, Раймонд Паулс и Дмитрий Кабалевский. Песни на его стихи исполняли артисты, определившие эпоху, — Дмитрий Хворостовский, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Анна Герман, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, София Ротару и многие другие. Его самобытное творчество, совмещавшее в себе мудрость и наивность, силу и нежность, стойкость и пронзительность прославило Расула Гамзатова на весь мир. Легендарный художник слова, замечательный поэт, публицист и переводчик, своими именем он до сих пор тесно связывает самые разные народы и поколения нашей страны.