Забайкалье представило проекты развития Читы и Краснокаменска на сессии ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме

На VIII Восточном экономическом форуме состоялась презентация планов развития Читы и Краснокаменска. Потенциальные инвесторы смогли ознакомиться с перспективными бизнес-проектами будущего крупнейших городов Забайкальского края в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ.

Представляя перспективы развития Читы как медународного торгового центра, губернатор Забайкалья Александр Осипов говорил и о связи с традициями.

«Чита — город, включенный в международную торговлю с большими историческими традициями. С другой стороны, мы хотели бы иметь и город, где бы работали штаб-квартиры крупнейших добывающих компаний, чтобы там находились все компании и сервисы, которые обеспечивают наши ведущие отрасли — горную добычу, туризм, международную торговлю. И чтобы при этом город был бы максимально удобен для горожан», — подчеркнул глава региона.

Согласно представленного на ВЭФ мастер-плана, подготовленного при поддержке ВЭБ, Читу власти Забайкалья намерены к 2030 году превратить в крупный транспортно-логистический центр со специальным режимом международной территории опережающего развития (МТОР). Подчеркивается при этом, что такой статус краевого центра даст дополнительный стимул развитию его экономики и послужит улучшению внешнеэкономических связей с Китаем.

Но при этом власти не упускают из вида и создание условий для комфортной жизни горожан и привлечения туристов. В число приоритетов развития Читы наряду с развитием бизнеса включены также реставрация исторического центра, развитие качественного образования и создание комфортной городской среды, что должно прекратить и предотвратить отток населения из региона.

«У нас, к сожалению, уезжают люди. Около четырех тысяч в год. Со времен нулевых годов этот показатель снизился в два-три раза. Это связано с тем, что не все проекты реализуются в Забайкалье. У нас супервызов — сделать лучшие условия по всей стране, чтобы люди у нас оставались», — подчеркнул губернатор региона.

На приток инвестиций рассчитывают и в Краснокаменске, где органично сочетаются развитие промышленности и сельского хозяйства, способного обслуживать как внутренние, так и внешние рынки. Для закрытого ранее города открываются широкие перспективы.

«Краснокаменск — это урановая столица России, когда-то закрытый город. Поэтому про него мало, что известно. В сегодняшней ситуации его значение многократно растет. При этом в городе еще в советское время сложился высочайший уровень промышленной культуры. Есть возможность работать со всеми редкоземельными металлами, расщепляющимися материалами. Все операции с металлами — от извлечения до обогащения предусматриваются, как правило, в Краснокаменске», — рассказал глава Забайкалья.

В настоящее время город, расположенный у границы с Китаем, ощутимо наращивает потенциал международного сотрудничества. Город нуждается в развитии обеспечивающей инфраструктуры, создании образовательно-производственного кластера профессионального образования и развитии комфортной городской среды.

Также инвесторам был представлен инвестиционный план строительства транспортно-логистического терминала на станции Забайкальск.

«Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом», — заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.

ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».

