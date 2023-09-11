Здоровые отношения: чем российская система ОМС лучше иностранных аналогов

Непрерывное развитие российского здравоохранения обеспечено его стабильно работающим экономическим механизмом — системой обязательного медицинского страхования (ОМС). Благодаря ей финансирование медицины растет каждый год, а перечень доступных услуг для населения расширяется, особенно в части высокотехнологичной медпомощи. Осенью Госдума рассмотрит проект бюджета Фонда ОМС на следующий год, а в декабре президент России Владимир Путин подпишет федеральный закон. Об этих и других преимуществах российской страховой медицины — в аналитическом материале «Эксперта».

Сырьевая база

Российская система финансирования здравоохранения преимущественно основана на обязательной страховой модели. За счет средств, поступающих в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) в рамках программы ОМС распределяется более 60% бюджета всей системы — и именно через нее необходимые консультации и лечение получает подавляющее большинство россиян.

Расходы на непрерывное развитие здравоохранения со стороны ФОМС растут опережающими темпами — если в 2012-м году размер соответствующей субвенции составлял чуть больше 640 млрд рублей, то за последующие шесть лет он стал почти в три раза больше.

Возможность тратить с каждым годом все больше, сохраняя при этом часть средств в резервы на такие непредвиденные ситуации как пандемия коронавируса, появляется у фонда за счет целевого налогового финансирования. Это позволяет не только сохранять, но и наращивать расходы даже в сложных ситуациях дефицита федерального бюджета и сокращения его доходов, как это происходит сейчас (по итогам I полугодия дефицит федерального бюджета составил 2,5 трлн рублей, а его доходы сократились на 3,5% год к году).

«Нельзя не сказать и о том, что система ОМС на наших глазах выдержала проверку пандемией коронавируса. Медорганизации вовремя получили финансирование, смогли закупить необходимые препараты, медицинские изделия, произвести стимулирующие выплаты в адрес врачей и среднего персонала за их, по настоящему, героический труд», — рассказал в беседе с «Экспертом» советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Так происходит благодаря тому, что бюджет ФОМС формируется за счет корпоративных взносов за работающих людей. Такие целевые взносы, идущие непосредственно на компенсацию расходов людей и системы здравоохранения на переоборудование больниц и обучение персонала, выплачиваются в размере 5,1% от уровня зарплаты сотрудника. Ниже показатели можно найти только в Южной Корее и Австрии — в районе 3,2% и 3,8% соответственно. Однако в этих странах действует смешанная система страхования, в рамках которой люди обязаны платить ту же сумму, что и их работодатель — но уже из собственного кармана, а не из бюджета организации.

«Нашу российскую систему ОМС, на мой взгляд, можно назвать именно солидарной — здоровый платит за больного, а богатый за бедного, ведь чем больше зарабатывает человек, тем больше его работодатель, выступающий страховым агентом, платит в соответствующий внебюджетный фонд. Соответствующую финансовую нагрузку в этом смысле я считаю справедливой, поскольку система здравоохранения работает для всех одинаково и не отказывает временно безработным или попросту бедным людям в лечении», — отметила в разговоре с «Экспертом» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В большинстве других передовых стран налоговые ставки на страхование сотрудников гораздо выше — в Германии и Сингапуре они составляют от 7,3% до 17% с аналогичной или даже более высокой доплатой со стороны застрахованного лица. Во Франции работодатель платит 13% от зарплаты сотрудника, еще 8% он должен заплатить самостоятельно — при этом ОМС покрывает только 70% расходов на лечение, а за обширные операции взимается фиксированная доплата.

Проще говоря, таких низких налогов на обязательное страхование нет практически ни в одной стране — и только за счет них, к примеру, в 2023-м году доходы ФОМС в России превысят сумму в 3 трлн рублей, а за ближайшие три года они увеличатся на 29% или дополнительные 813 млрд рублей.

При этом в России для отдельных категорий занятости существуют льготные около- или нулевые ставки такого налога — они действуют в отношении ИТ-компаний, резидентов Сколково, компаний из различных особых экономических зон (ОЭЗ) и так далее. За них страховые взносы перечисляет бюджет — и то же касается некоторых видов нестраховых расходов по ОМС вроде лечения онкозаболеваний, передачи родовых сертификатов и так далее.

«Государственная система страхования, с моей точки зрения, обязана покрывать стоимостью все страховые случаи, на которые она распространяется. В остальных, случаях можно говорить лишь о мерах социальной поддержки при оказании медицинской помощи. Некоторые мои коллеги считают такие системы, как например во Франции, оптимальной, — добавил Михаил Пушков. — С этим трудно не согласиться, но важно понимать, что в таких странах общая нагрузка на бюджет семьи по обеспечению медицинской помощью всех ее членов значительно выше, чем в России. Уже не говоря, что уровень заработной платы в нашей стране не всем выделить деньги на дополнительные виды медицинского страхования или прямую оплату медомощи».

Доступнее и лучше

Важным отличием российской системы обязательного медстрахования от множества зарубежных аналогов является то, что у нас в стране получить полис ОМС и воспользоваться полным спектром оказываемых медицинских услуг может абсолютно любой гражданин — и полностью бесплатно.

Многие иностранные государства идут по пути софинансирования, компенсируя лишь часть стоимости относительно сложных медицинских услуг — исключение из этого правила в той же Австрии составляют только малоимущие с уровнем дохода менее 460 евро в месяц (цифра на 2020-й год).

«Сегодня практически все социально ориентированные европейские страны, предусматривающие страхование по аналогичным нашему ОМС механизмам, сталкиваются с тем, что ресурсов, на полное медобеспечение населения не хватает. Из-за этого в той же Германии, например, больным достаточно долго приходится ждать приема у врача — системе здравоохранения из-за финансовых проблем не хватает самих докторов и оборудования», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Все остальные вынуждены доплачивать за медуслуги, и если речь идет о дорогостоящем лечении — той части населения, которая не принадлежит к малоимущим, но зарабатывает не намного больше нижней границы, приходится отказываться от таких услуг, особенно если это касается пенсионеров, вынужденных тратить больше на свое здоровье в силу возрастных заболеваний. То же в целом касается и высокотехнологичной медицины.

«Финансовые сложности в мировых системах соцобеспечения в целом и здравоохранения в частности во многом вызваны старением населения, соответственно ростом числа неработающих людей относительно занятых. Но даже при этом назвать справедливой такую систему, где человек отказывается делать нужную ему операцию из-за слишком высокой стоимости — а таких случаев очень много в тех же США — невозможно», — добавила собеседница «Эксперта».

В российской системе здравоохранения имущественный ценз отсутствует, в том числе для высокотехнологичной медицины. Это — одно из важнейших направлений развития системы ОМС, на которую ежегодно направляются дополнительные средства. Такое поручение еще в 2020-м году в период пандемии давал президент Владимир Путин.

«Обеспечить увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний, направляемым субъектами Российской Федерации», — говорил президент в поручении правительству.

Стоит добавить, что в рамках российской системы ОМС происходит и дополнительное финансирование закупок медицинского оборудования и прочих вещей, необходимых для оказания качественной медпомощи населению.

«С точки зрения оказания высокотехнологичной помощи наша система ОМС еще достаточно «молодая», но уже можно уверенно говорить, что погружение высокотехнологичной помощи в систему ОМС реально сделало ее более доступной для нашего населения, заставило обратить на нее самое серьезное внимание частных медорганизаций, которые достаточно активно стали становиться участниками территориальных программ ОМС», — отмечает Михаил Пушков.

В том числе благодаря этому российская система здравоохранения характеризуется сравнительно высоким числом стационарных мест для лечения больных — в период пандемии коронавируса это стало одним из факторов сравнительно быстрой победы над распространением вируса.

Из передовых стран больше стационарных мест на 1 тыс. жителей можно найти только в Японии — там этот показатель составляет 12,8 единицы против 8 единиц в России. В Италии же цифра и вовсе составляет 3,2 единицы, в Великобритании — 2,5 места, в Швеции только 2,1 места на 1 тыс. человек.

Также стоит отметить и то, что Россия, согласно исследованию авторитетного журнала Lancet, занимает второе место в Европе по числу врачей на душу населения — больше их только в Швейцарии. Это существенным образом влияет на сроки ожидания у пациентов, которым требуется специализированная медпомощь — в России этот период составляет до 14 рабочих дней, в Великобритании — до 18 недель, в Канаде он и вовсе составляет почти 28 недель.

Только вперед

Одними из самых главных направлений развития системы ОМС в ближайшие годы останется лечение онкобольных. В период с 2018 по 2022-й год финансирование этой сферы из бюджета ФОМС выросло почти в 3,5 раза до 325,3 млрд рублей. По отдельным категориям рост расходов к 2021-му году составил от 8,3% на лекарственную противоопухолевую терапию до 23,1% на лучевую терапию. В общей сложности благодаря этому в прошлом году своевременную и качественную медпомощь смогли получить 3,6 млн онкобольных.

«Если смотреть шире, то очень важно отметить федеральные проекты по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям, которые как раз и сопровождали погружение высокотехнологичной медпомощи в систему ОМС — благодаря им в субъектах федерации сформировались высокотехнологичные центры, и уровень оказания медицинской помощи пациентам за счет средств обязательного страхования существенно вырос», — констатирует Михаил Пушков.

Достичь снижения нагрузки на систему здравоохранения при дальнейшем развитии системы ОМС планируется также за счет расширения числа пациентов, проактивно участвующих в мероприятиях превентивной медицины — в первую очередь периодической диспансеризации. Чем больше людей самостоятельно приходят в больницы для прохождения таких процедур, тем меньше шанс, что в будущем они попадут на операционный стол в тяжелом состоянии, в котором оказать им помощь будет намного сложнее и дороже.

Как показывает практика, все больше россиян осознают это и интересуются состоянием своего здоровья. Число пациентов, прошедших диспансеризацию, выросло в 1,5 раза за последние 10 лет и составило 50 млн человек в прошлом году. Это потребовало в том числе значительного наращивания расходов по системе ОМС — до 128,5 млрд рублей в 2022-м году, что в 3,7 раза больше показателя 2012-го. В последующие годы увеличение числа людей, прошедших процедуры превентивной медицины, потребует не только новых расходов, но и существенной информационной поддержки. Последнему ФОМС в том числе уделяет серьезное внимание — в этом фонду помогают страховые медорганизации (СМУ).

«Исполнение объемов профилактических мероприятий за семь месяцев текущего года составило 51,7 % к плану, за этот период профилактические мероприятия прошли 44,8 млн. человек, что на 57,2 % выше аналогичного периода предыдущего года. Что касается углубленной диспансеризации, то по итогам 7 месяцев 2023 года объем помощи вырос на 28,7 %. Государство берет на себя финансовые обязательства по оплате оказанной медицинской помощи, делая акцент на превентивные меры сохранения здоровья, такие как: диспансеризация и профилактические осмотры. В процессе лечения и профилактики внедряются новые современные методы исследования, в том числе с использованием искусственного интеллекта, например, при анализе и интерпретации маммографических исследований. Такая технология сокращает время, затраченное на анализ исследований, и, главное, увеличивает выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях», — говорил на Московском урбанистическом форуме председатель ФОМС Илья Баланин.