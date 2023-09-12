Nasdaq: рост на слухах – падение на фактах

Вчерашним продолжением отскока технологические акции во многом были обязаны двум текстам. Один из них опубликовал в Wall Street Journal ее сотрудник Ник Тимираос, а второй написали аналитики Morgan Stanley во главе с Адамом Джонасом.

В статье WSJ утверждалось, что чиновники ФРС теряют уверенность в необходимости дальнейшего повышения ставок – и это знаменует собой значительный сдвиг в их политике по борьбе с инфляцией. Уже сложился консенсус – в сентябре цикл подъема будет приостановлен. Позднее же ФРС более внимательно рассмотрит, необходимы ли дополнительные меры.

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Подобные обзоры в этой газете Федрезерв не раз использовал для утечек о том, что его планы меняются. И на рынке сочли, что это именно тот случай, тем более что и автор сообщения имел немалый опыт точного попадания в цель «прогнозами» действий регулятора.

Получалось, что на следующей неделе подъема точно не будет, и, вероятно, в ноябре-декабре тоже – если только статистика по инфляции не окажется на удивление плохой. При продолжении роста цен на нефть это не исключено – и оценка вероятности подъема ставки срочным рынком изменилась не принципиально.

Согласно CME FedWatch Tool, в сентябре заложенные в котировках шансы на это составляют 7%, а в ноябре – 45,4%. Но на настроения на рынке акций новость повлияла заметно.

«Рынок думает, что ФРС, вероятно, закончила и, возможно, переходит к новой стратегии, – говорил вчера CNBC старший инвестиционный стратег U.S. Bank Wealth Management Роб Хаворт. – И это дает определенную надежду на то, что самые сложные времена для корпоративных доходов уже позади».

Идея о том, что с доходами американских компаний в третьем квартале дела будут лучше, действительно, распространяется все шире. Согласно FACTSET, в июле и августе аналитики впервые с 2021 года повышали оценку прибыли компаний, входящих в S&P 500. Для III квартала она увеличилась на 0,4%, для IV квартала – на 0,6%, а для 2024 года – на 0,9%.

Сами же компании, похоже, поверили в победу над инфляцией и «мягкую посадку» экономики. По расчетам FACTSET, четвертый квартал подряд снижается частота упоминания слова «рецессия» в отчетах о прибылях и убытках. Число компаний, ссылавшихся на инфляцию, упало до минимума со второго квартала 2021 года. Тогда та, впрочем, как раз и была на близком к текущему уровне.

А вот комментарии относительно искусственного интеллекта (ИИ) на конференц-звонках с инвесторами звучали как никогда часто. Его упомянули 177 компаний из индекса S&P 500. Предыдущий рекорд был поставлен кварталом раньше – 117.

Любопытно, что компании, которые ссылались на ИИ в отчетах о прибылях и убытках за 2 квартал, демонстрировали, по расчетам FACTSET, лучшую динамику цен на акции, чем те, что не ссылались. Для участников S&P 500, упоминавших ИИ, среднее изменение цены с 30 июня составляет -0,8%, а с 31 декабря – 13,3%. Для прочих же оно равно -2,3% и 1,5% соответственно.

Этот эффект сохраняется даже если исключить из рассмотрения «великолепную семерку» крупнейших технологических компаний. В этом смысле хайп на ИИ напоминает другую известную манию – «пузырь доткомов» в девяностых. Тогда любая компания, в названии которой появлялось что-нибудь вроде «*.com» могла рассчитывать на положительную переоценку в разы, если не на порядок.

И вчера эту атмосферу прекрасно подсветили акции Tesla, которую аналитики Morgan Stanley в своем обзоре накрепко связали с искусственным интеллектом. Компания намерена потратить более $1 млрд на суперкомпьютер Dojo для обучения ИИ на беспилотных автомобилях. Аналитики сочли, что это откроет перед ней новые масштабные рынки и повысит капитализацию на $600 млрд.

До последнего пока далеко, но $80 млрд Tesla прибавила в тот же день. Взлет ее акций более чем на 10% был самым мощным с января этого года, когда она отскакивала от минимумов с 2020 года. А учитывая, что сейчас компания стоит в 2,5 раза дороже, чем тогда, нынешний рост, который довел ее капитализацию до $868,3 млрд, стоит признать более существенным.

На этом фоне росли и другие мегакапитализарованные компании – благо многие из них связывают с модной темой. Та же Wall Street Journal только что приписала Марку Цукербергу планы создания новой системы ИИ, не менее впечатляющей, чем самая продвинутая из созданных OpenAI при поддержке Microsoft.

В итоге из 7 крупнейших технологических компаний США вчера не подорожала только Nvidia, акции которой продолжают коррекцию после исторического максимума 24 августа. Tesla же, подорожавшая на 10,09%, стала лидером роста в Nasdaq Composite и S&P 500.

Два этих индекса выросли на 1,14% и 0,67% соответственно. Dow Jones Industrial Average прибавил 0,25%. Но все они в минусе с начала сентября – да и в целом за последние полтора месяца. И оснований для слома нисходящего тренда не просматривается. В то же время шансы на его усиление есть – достаточно, чтобы промышленная или потребительская инфляция оказалась неожиданно высокой. С этой статистикой принцип «плохие новости – это хорошие новости» не работает.

«На этой неделе, скорее всего, будет история: ‘хорошие новости — это хорошо, а плохие — плохо’, — цитировал вчера Bloomberg управляющего директора по торговле и инвестициям E*Trade Криса Ларкина. – Способность рынка восстановиться в ближайшем будущем может зависеть от показателей инфляции на этой неделе, особенно от индекса потребительских цен в среду».

