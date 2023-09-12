Бюджет напитался позитивом

Начало года выдалось для федеральной казны драматическим. В январе и феврале сезонный спад доходов наложился на нетрадиционно щедрое авансирование ряда расходных статей, что сформировало уже к 1 марта угрожающий дефицит в 2,37 трлн рублей. Однако в дальнейшем состояние бюджета вернулось в устойчивое управляемое русло. Мартовский и июньский профициты компенсировали крупный, почти триллионный, апрельский дефицит, а профицит августа погасил отрицательное сальдо июля. В итоге дефицит первых двух месяцев года просто «переехал» на осень.

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Содержательно главным драйвером бюджетного позитива стал неожиданно мощный рост российской экономики, стартовавший в феврале и раскручивающийся по нарастающей в последующие месяцы (с некоторой заминкой в июле). Это привело к скачку поступлений оборотных налогов, прежде всего НДС, общие сборы которого, включая НДС за импортные товары, по итогам восьми месяцев достигли 7,28 трлн рублей. Это уже почти на четверть больше, чем в январе-августе 2022 года, а доля НДС в суммарных доходах казны стремительно приближается к половине (43%).

Динамика нефтегазовых доходов пока заметно менее впечатляющая. По итогам восьми месяцев года их собрано 4,8 трлн рублей, на 38% меньше, чем в январе-августе прошлого года. В первом полугодии отставание от прошлогодних цифр было понятно – сказывались взятые Россией на себя ограничения по экспорту нефти, значительный провал в экспортных поставках трубопроводного газа, а также более низкие относительно прошлогодних мировые цены на энергоносители. Однако в июле-августе котировки Urals превысили прошлогодний уровень, и произошла заметная девальвация рубля, но оба этих фактора так и не привели к адекватному устойчивому росту нефтегазовых доходов бюджета. В августе они неожиданно снизились против июля сразу на 20% - до 643 млрд рублей. По итогам восьми месяцев года на долю нефтегазовых доходов приходится всего 28% совокупных доходов федерального бюджета.

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Что касается расходной части, то несмотря на уверенную динамику ненефтегазовых доходов, ее размер играет значительную роль в регулировке сальдо бюджета. Легко убедиться в том, что в тех месяцах, когда Минфину удается свести бюджет с профицитом, суммарные расходы находятся в пределах 2 трлн рублей. В последние месяцы года, особенно в декабре, традиционно происходит наращивание расходов, поэтому никакие инерционные прогнозы размера дефицита бюджета по итогам 2023 года сейчас ненадежны.