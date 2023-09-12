Владимир Путин: «Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век»

Главным героем третьего дня Восточного экономического форума стал Владимир Путин. С 5 часов утра по московскому времени президент России провел несколько встреч, в том числе – с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, которому заявил, что у него сложились и дружеские, и деловые, и личные отношения с Си Цзиньпином. Путин попросил передать самые наилучшие пожелания председателю, а Чжан Гоцин, в свою очередь, передал привет от товарища Си. Затем на встрече с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту Владимир Путин отметил дружеские отношения двух стран и поблагодарил госпожу Ятхоту за ее вклад в международную парламентскую дипломатию. После этого Путин пообщался с модераторами сессий форума, а затем совместно с госпожой Яхуту принял участие в трехчасовом пленарном заседании, которое завершилось в полдень по Москве (19.00 по Владивостоку).

«Мы по традиции на полях Восточного экономического форума встречаемся с представителями бизнеса, экспертного сообщества, как мы говорим, модераторами, теми коллегами, которые ведут соответствующие сессии по отдельным направлениям. Это всегда важно, всегда интересно, мы хотим знать ваше мнение по тем направлениям, которые считаем приоритетными», - таким коротким приветствием Путин начал встречу с модераторами более, чем сотни сессий форума, которые посетили и еще посетят около 7 тысяч участников из 53 стран мира, после чего передал слово им, а сам только кратко комментировал выступления.

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Первым взял слово модератор сессии, посвященной технологическому суверенитету, промышленный дизайнер Владимир Пирожков. Он длительное время работал за границей, участвовал в создании автомобилей марки Citroen и Toyota, но вернулся на Родину и сейчас возглавляет центр промышленных прототипов на базе столичного Института стали и сплавов.

«Я сам "оттуда" и знаю, что многие ученые и инженеры хотят вернуться и работать в России, - сказал Путину Пирожков. – Стимулом и мотиватором для них могут стать такие мегапроекты, какими были Саяно-Шушенская ГЭС, Байконур, БАМ. Мегапроекты – реальные "магниты " для "возвращенцев". Я сам 20 лет проработал в зарубежных компаниях, но вернулся под предложенный Германом Грефом мегапроект "Сухой Superjet". Это очень круто – создавать наше. Под интересные и долговременные проекты наши специалисты, получившие бесценный зарубежный опыт, будут возвращаться. Я вот двоих "лютых совершенно" уже вернул. Для этого нужна новая подконтрольная Вам, Владимир Владимирович, смелая эффективная система управления инновациями и определения больших целей».

«Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, что "движуха пошла", что ученые люди почувствовали сопричастность и желание работать на свою страну, - ответил Путин. – Я думаю, что вы правы, нужно подумать над созданием дополнительных инструментов для поддержки инноваций. Спасибо вам за совет и за интересное новое для меня слово» (так Владимир Путин оценил слово "возвращенец").

Как научиться защищать Родину

Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец процитировал Путину слова одного из своих студентов – Владимира Михалева: «Я люблю Россию, и, конечно, хочу, чтобы в ней был мир. Но если кто-то будет посягать на нашу безопасность, то я, как мужчина, возьму оружие и пойду защищать свою страну. Проблема в том, что я не умею этого делать. В школе нас этому не учат, в университете тоже».

«Владимир Владимирович, это правда. Лишь небольшое количество студентов могут поступить в военно-учебные центры», - сказал президенту ректор. И попросил помочь создать инфраструктуру, чтобы все желающие студенты могли пройти военно-учебные сборы.

Президент и ректор решили рассмотреть вопрос о создании центра для проведения военных сборов для студентов, которые этого хотят, на базе ДВФУ.

«Давайте подумаем этот вопрос, конечно, нужно обсудить с силовыми ведомствами, чтобы была не только инфраструктура, но и военные специалисты, которые будут вести такую работу. Идея хорошая, спасибо за эту идею», - сказал президент России.

Путин: «Я не могу этого сделать»

Профессор, научный руководитель политехнического института Дальневосточного федерального округа Александр Беккер своим вопросом заставил Владимира Путина признать, что есть важные вещи, которых он сделать не может.

«Статистика последних лет показывает, что с учетом климатических изменений Дальневосточный федеральный округ, который и раньше подвергался ударам стихии, стал страдать от них еще намного чаще. За последние 5 лет – 82 серьезных ЧП, связанных с явлениями природы. Их разрушительная сила стала выше. Осадки выпадают интенсивнее, реки выходят из берегов быстрее, ураганы становятся мощнее. Участники дискуссии, которую я модерировал, пришли к выводу, что необходимо внести изменения в региональное законодательство: повысить надежность новых сооружений, не выделять земли под строительство на затопляемых территориях и перейти к обязательному страхованию жилья в ДВФО», - сказал президенту профессор Беккер.

Путин ответил не сразу. «Спасибо за ваши предложения, мы их рассмотрим. Я даже не знал, что климат настолько изменился. Конечно, нельзя давать разрешение на строительство на подтопляемых землях», - сказал президент. И снова задумался. Стало понятно, что Путин не знал заранее вопросов, которые перед ним поставят модераторы.

«Теперь по поводу обязательного страхования жилья. Конечно, страховать жилье – это очень хорошее, нужное дело. Но как вам ни покажется странным – нельзя этого делать обязательно. Люди живут у нас не очень богато, и заставить их платить я не могу. Доходы граждан у нас растут, это правда, но в целом они являются достаточно скромными. И повесить на людей обязанность страховать жилье – я не могу этого сделать», - сказал Владимир Путин.

Задача на век

Приветствуя участников пленарной сессии модератор не сразу подбирал подходящие времени суток приветствия: «Добрый день…вечер…доброе утро» (в Москве было 8.00, во Владивостоке 15.00).

Владимир Путин, беря слово, обыграл ситуацию: «Здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно, все путается в голове, непонятно: то ли сейчас день, то ли утро, то ли вечер. Но в одном мы не запутаемся: Дальний Восток для России является стратегическим приоритетом на весь XXI век, с этого мы сходить не будем».

В получасовом докладе президент перечислил достижения региона последних лет, среди которых и возведение одной из крупнейших судоверфей «Звезда» (ее Путин посетил накануне), и то, что регион стал давать стране половину новых запасов золота, больше 70 процентов рыбы, алмазов, свыше 30 процентов титана и меди. Регион привлек 7,7 трлн рублей инвестиций, а грузооборот дальневосточных портов за 10 лет увеличился в 1,6 раза. При этом к 2030 году он должен увеличиться в 2 раза по отношению к сегодняшнему.

Глава государства озвучил новые задачи, среди которых обновление и модернизация до самого современного уровня дальневосточной энергосистемы, расширение Восточного полигона, соединение восточных и западных газопроводов России в единую сеть, строительство заводов по сжижению природного газа, как мобильных, способных перемещаться по Северному морскому пути, так и стационарных.

Среди социальных задач – расширение доступа к дальневосточной ипотеке. Теперь ее смогут получать не только учителя и врачи, но все приглашенные в регион специалисты и выпускники вузов. Размер такой ипотеки сможет достигать 9 млн рублей, а сроки погашения и проценты останутся льготными.

Но самое интересное началось уже в формате вопросов- ответов.

Что с рублем

Модератор сессии Илья Доронов не избегал острых вопросов.

«Год назад доллар был где-то 60 рублей, этим летом даже перешел за 100, сейчас – 93 рубля. Российская валюта стала самой волатильной в мире. Как в таких условиях планировать что-то?», - поинтересовался модератор.

«На этапе, когда доллар стоил 60 рублей, логистические цепочки для импорта не были налажены. Сейчас импорт все в большем и большем объеме поступает на наш рынок, а это значит, что иностранная валюта все больше и больше востребована. Есть и другие факторы, но в целом это управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, и ЦБ их видит. Планировать трудно в условиях высокой инфляции, но как раз она у нас под контролем», - парировал Владимир Путин.

Африка не забудет колонизаторов

Задали Путину и вопрос о том, почему у России отношения с Африкой сейчас выстраиваются успешнее, чем у Запада.

«Историческая память тех народов, которым мы часто помогали, у людей сохранилась. Совсем недавно прошел саммит Россия – Африка. Я, честно, в очередной раз обратил внимание на открытость африканцев, их желание с нами работать. Понимаете, дело же не только в том, что мы что-то сделали для Африки, помогали людям обрести свободу, независимость, они помнят также и другое - что делали бывшие колонизаторы. В 1957 году, мне фотографию показывали недавно, в европейские страны, скажем, в ту же Бельгию, привозили из Африки людей в клетках. Без слез смотреть невозможно – дети в клетках сидят, их выставляли напоказ. Да. В клетках привезли людей, показывали, напоказ выставили, в том числе целыми семьями, и отдельно детей в клетках держали! Как это можно забыть? В Африке это никто не забудет», - сказал президент России.

Владимир Путин отметил, что и сейчас бывшие колонизаторы еще пытаются командовать: «Обременили долгами все страны Африки – они триллионы должны в долларовом исчислении. То есть создали такую кредитно-финансовую систему с африканскими странами, в рамках которой африканские страны расплатиться с выданными им кредитами не могут по определению вообще. Это даже не кредитные отношения, а контрибуция какая-то. Понимаете?».

Ядерный терроризм

Отвечая на вопрос о поведении коллективного Запада на Украине, президент России привел такой пример.

ФСБ в ходе боестолкновения захватила в плен нескольких диверсантов из спецслужб киевского режима.

«Они намеревались атаковать одну из атомных электростанций в России. При этом на допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов, - сказал Владимир Путин. - Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может, вообще не знают? Допускаю и такое, что в свою очередь означает: британские спецслужбы действуют под руководством американцев. В Лондоне вообще понимают, с чем они играют или нет? Они что, нас провоцируют на какие-то ответные действия по атомным объектам, атомным электростанциям?».

«Но мы же не будем так действовать?», - переспросил президента модератор.

«Вопрос не в этом. Вопрос в том, на что они нас провоцируют», - с нажимом ответил Путин.

Денег для Дальнего Востока не жалко

По ходу пленарного заседания, президент России несколько раз возвращался к одной и той же аксиоме: в Дальневосточном федеральном округе и в примыкающей к нему малонаселенной части Восточной Сибири, а также в Арктике проживают суммарно всего 12,5 млн россиян. А роль их для нашей страны огромна. «И нам не жалко никаких денег для этих людей и развития этих территорий», - настаивал Путин.

Свой доклад на пленарном заседании, а потом и само заседание он закончил той же мыслью, с которой начал:

«За прошедшие 10 лет для Дальнего Востока и Арктики задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры, созданы уникальные для нашей страны условия ведения бизнеса. Развернуты крупные знаковые проекты в добыче природных ресурсов и обрабатывающей промышленности, в жилищном строительстве и обновлении транспортной сети. Огромная, ключевая заслуга в достижении этих результатов принадлежит жителям Дальнего Востока и тем, чьи семьи жили здесь многие-многие поколения, и тем, кто недавно приехал сюда из других регионов России работать, учиться или вести свое дело. Всем, кто верит в будущее Дальнего Востока, в его огромные возможности и потенциал, вносит свой вклад в его развитие, хочу сказать особые слова благодарности. И повторю: Дальний Восток – наш стратегический приоритет на весь XXI век».