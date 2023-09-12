Доллар проигрывает одну важную битву

Аналитики JPMorgan, одного из крупнейших американских банков, пришли к выводу об ослаблении корреляции между силой доллара и ценами на нефть. Причем, произошло это главным образом, потому что буквально с каждым днем все больше сделок на нефтяных рынках проходят не в долларах, а в национальных валютах. Вывод о том, что американский доллар постепенно сдает лидирующие позиции на нефтяных рынках, подтверждает очень популярную сейчас тему дедолларизации, т.е. отказа от доллара США и перехода на другие валюты.

«Американский доллар, один из главных драйверов цен на нефть на глобальном рынке, теряет свое былое значение»,- цитирует Business Insider главу отдела стратегии на сырьевых рынках JPMorgan Наташу Каневу.

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К такому выводу аналитики банка пришли, анализируя влияние сильного доллара на цены на нефть. Между долларом и ценами на нефть всегда была обратная связь, т.е. при сильном долларе цены на нефть были низкие и наоборот. Объяснение такой зависимости простое – практически вся торговля «черным золотом» осуществляется в долларах. Так что когда цена американской валюты растет, спрос на нефть падает. В 2005-2013 годах рост на 1% торгово-взевешенной стоимости доллара, по данным JPMorgan, приводил к снижению цены нефти приблизительно на 3%. Однако сейчас эта закономерность меняется буквально на глазах: в 2014-2022 гг. рост доллара на 1% приводил к снижению цены на нефть всего лишь на 0,2%. Авторы исследования JPMorgan объясняют эти изменения тем, что сейчас с каждым днем все больше нефти продается не за доллары, а за национальные валюты участников транзакций и, в первую очередь, за юани.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. Почти всю российскую нефть Пекин в прошлом году покупал за юани, сообщил в мае Reuters.

Канева также подчеркивает в исследовании, что российская нефть продается в валютах участников сделки или в валютах дружественных России стран.

«В целом мы обнаружили, что в 2014-2022 годах важность доллара значительно снизилась»,- говорит Джахангир Азиз, возглавляющий в JPMorgan отдел развивающихся экономик.

Это изменение трудно игнорировать, считает он, даже несмотря на нынешнюю силу американской валюты благодаря восстановлению после коронавирусной пандемии и геополитической напряженности. Конечно, трудно спорить и с тем, что доллар сохраняет доминирующие позиции в глобальной финансовой системе. Достаточно сказать, например, что его доля в транзакциях платежной системы SWIFT превышает 40%, т.е. намного выше доли евро (ок. 25%) и юаня (ок. 3%) по состоянию на июль 2023 года.

В JPMorgan ждут маргинальной дедолларизации и считают, что она будет проходить медленно, потому что доллар все еще очень широко используется в глобальной финансовой системе.

Кстати, JPMorgan анализирует дедолларизацию не первый раз. В июне, когда доля американского доллара в валютных резервах опустилась до рекордно низкой величины: 58% с 73%, аналитики банка разглядели признаки дедолларизации.