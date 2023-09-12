Два участка промзоны Карачарово в Москве будут реорганизованы по программе КРТ

На юго-востоке Москвы в Нижегородском районе по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют два участка бывшей промзоны «Карачарово» общей площадью 4,5 гектара. Инвестиции в проект оценивают более чем в 8 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 344 млн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

После редевелопмента участков появится около 900 рабочих мест. На данный момент на участках располагаются изношенные склады, базы хранения и ремонта спецтехники. В конкурсе на право реализовать проект смогут побороться правообладатели земли и недвижимости, городские операторы или инвесторы, которых определят по результатам торгов.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, всего на участках построят 50 тыс. кв. метров общественно-деловых и спортивных объектов. Так, на территории возведут гостиницу, торговые центры, офисы, отделения банков, а также спортивно-развлекательный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем. Прилегающие земли благоустроят, добавил он.

По программе комплексного развития территорий в Москве строят многофункциональные городские кварталы вместо бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На их месте появляется комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На данный момент в столице реализуют 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.