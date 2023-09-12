Эксперты прогнозируют, когда цены на АЗС перестанут бить рекорды

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника обновила очередной рекорд.

Так, дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 1,39%, до 71 047 рубля за тонну. Это уже седьмое рекордное значение по итогам торговых сессий с начала сентября. А за август его цена выросла на 18,5% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

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Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, до 67 602 рублей за тонну.

Правда, бензин Аи-95 чуть подешевел после нескольких дней рекордного роста: цена снизилась 0,52%, составив 76 395 рубля за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,46%, до 29 300 рублей за тонну.

Стоимость мазута по итогам торгового дня снизилась на 0,54%, до 35 736 рубля за тонну, а авиакеросина — на все 7,11%, до 66 195 рублей за тонну.

Эксперты объясняют рост цен на топливо принятием закона о корректировке топливного демпфера. Благодаря ему на 50% сокращаются выплаты по демпферу в период с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года — как за бензин, так и за дизельное топливо.

Но что в итоге? Сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

«Зачастую говорят,, что в Европе цены на топливо еще выше, – замечает основатель и директор компании АльфаБрокерс.рф Владислав Бурбеев. – С этим поспорить сложно. Но на старом континенте есть прямая корреляция цены на сырую нефть и конечный продукт. В нашей стране я не помню, чтобы цены на бензоколонках существенно падали бы вниз, даже когда в ковидный год нефть торговалась по отрицательной цене».

Поэтому, указывает эксперт, водителям дизельных внедорожников придётся привыкать к новым ценам или переходить на газ. «Для всех нас это означает медленный рост цен в перспективе буквально на все. В первую очередь на продукты питания и товары народного потребления, недвижимость и перевозки. И хотя правительство вводит ограниченные меры, цены на топливо продолжают расти, увы, не только на бирже», – констатирует Владислав Бурбеев.

На биржевом рынке цены на бензин и дизель который раз за год обновляют максимальные уровни, и ситуация уже начинает опускаться в розницу: АЗС увеличивают отпускные цены, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. Все это обусловлено наложением друг на друга целого ряда факторов.

В их числе, по её словам, выгодность поставок нефтепродуктов за рубеж по сравнению с внутренним рынком. Отсюда дисбаланс спроса/предложения. Плюс, сказывается ослабление рубля, сокращение вдвое с сентября выплат по топливному демпферу, а также осенний ремонт на НПЗ.

«Мы считаем, что по мере завершения спроса на топливо со стороны аграриев, ситуация может развернуться в обратную сторону. Демпферный механизм и лимиты по продажам на бирже, плюс отслеживание ценообразования всех цепочек поставок со стороны ФАС – все это сыграет наконец свою роль, но скорее ближе к концу года», – полагает Екатерина Крылова.

Цены на автомобильное топливо растут в том числе и на фоне высоких цен на нефть на мировых рынках, указывает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Раньше эта взаимосвязь частично компенсировалась демпферным механизмом, но с 1 сентября выплаты по демпферу будут сокращены вдвое, что усиливает повышательное давление на цены.

Вероятно, предполагает Игорь Галактионов, рынок ждет новая корректировка налогового механизма с целью ограничить рост цен. Стоимость топлива традиционно является достаточно чувствительным местом для населения, поэтому вряд ли ситуация будет оставлена без должного внимания.