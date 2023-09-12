«Все нужно делать своевременно»: Путин оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Президент РФ Владимир Путин назвал правильным и своевременным решением поднятие ключевой ставки Центробанком. На пленарном заседании ВЭФ глава государства также заявил, что удорожание кредитов для бизнеса можно будет нивелировать за счет «набора инструментов» в рамках господдержки компаний.

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«ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно. Все нужно делать своевременно. Это управляемая ситуация… это тонкая сфера, но она управляемая», — заявил Путин.

Президент согласился, что ключевая ставка ЦБ сдерживает кредитование экономики, но в целом, кредитование в России сейчас находится на достаточно высоком уровне. При этом Путин отметил, что правительству надо подумать над увеличением фондов, если будет происходить удорожание кредитов для бизнеса. По его словам, существует целый набор поддержки получения кредитов, они «льготируются, предусмотрены определенные преференции, создан набор инструментов, чтобы поддерживать компании, которые осуществляют крупномасштабные инвестиции».

«Это, правда, дополнительные расходы, и здесь есть другая сторона медали, а именно устойчивость бюджета, его сбалансированность и так далее. Но это все рабочие моменты», — добавил глава государства.

