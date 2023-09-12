FESCO изучает возможность создания логистического хаба в Индии

Транспортная группа FESCO рассматривает возможность формирования хаба в Индии.

Статья по теме: «АвтоВАЗ» и FESCO наладят поставки автомобилей в Африку и Латинскую Америку

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал президент компании Аркадий Коростелев, пишет «Интерфакс».

«Хаб — точка сбора грузов и распределение его по разным маршрутам и направлениям, как Вьетнам сейчас», — пояснил топ-менеджер.

Статья по теме: FESCO запустила железнодорожный контейнерный сервис по маршруту Самара — Владивосток

Холдинг FESCO — крупный российский частный портовый оператор с активами в сфере железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы находится парк контейнеров более чем на 150 тысяч TEU и свыше 10 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает около 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

В рамках ВЭФ группа также заключила соглашения с компанией Jilin Northeast Asia Railway Group и Союзом китайских предпринимателей «ЭЛУС», сообщается на сайте холдинга. Целью сотрудничества станет увеличение объемов перевозок между РФ и КНР.

«Соглашение с Jilin Northeast Asia Railway Group предусматривает сотрудничество в части развития контейнерных перевозок на международном транспортном коридоре "Приморье-2"», — говорится в сообщении. Уточняется, что китайская компания занимается железнодорожной и портовой логистикой, развитием энергетики и новых технологий, а также горнодобывающей промышленностью и другими отраслями. Стоимость активов Jilin Northeast Asia Railway Group превышает 100 млрд юаней, в ней работают более 26 тыс. сотрудников.